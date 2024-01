Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato riferite dal giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, la Juventus potrebbe assestare un ultimo colpo in questa sessione di rafforzamento invernale. In merito a questo, indiscrezioni delle ultime ore vorrebbero la società bianconera pronta ad intavolare una trattativa per Giacomo Bonaventura della Fiorentina.

Di Marzio: 'Il calciomercato della Juventus è ancora aperto'

Gianluca Di Marzio, noto giornalista sportivo di Sky Sport, è tornato a parlare del Calciomercato della Juventus rivelando come la sessione di rafforzamento invernale, al contrario di quello che aveva dichiarato Cristiano Giuntoli, non sarebbe chiusa: "Il calciomercato della Juventus non è ancora chiuso e potrebbe non fermarsi a Tiago Djaló: in queste ore sono infatti in corso delle riflessioni tra la dirigenza tecnica e l'allenatore Massimiliano Allegri per valutare se si possa trovare un giocatore giusto da inserire nel centrocampo della squadra bianconera.

Dunque, il calciomercato della Juventus è ancora aperto".

Juve, Giuntoli valuta il profilo di Bonaventura della Fiorentina ma la trattativa sembra complicata

A conferma delle parole di Gianluca Di Marzio, le ultime indiscrezioni vorrebbero la Juventus pronta ad intavolare una trattativa per Giacomo Bonaventura della Fiorentina. Secondo le notizie di queste ore, al calciatore classe '89 sarebbe stato proposto un contratto per i prossimi cinque mesi con rinnovo automatico di un anno qualora la formazione piemontese si qualificasse per la prossima Champions League. Alla Fiorentina, proprietaria del cartellino di Bonaventura fino a giugno, andrebbe una somma piuttosto esigua, tuttavia l'operazione potrebbe arenarsi ben prima di un'eventuale contrattazione fra le due società.

Questo perché la compagine toscana è attualmente impegnata in Conference League e soprattutto può ottenere un piazzamento importante in campionato, difficilmente dunque si priverebbe di un elemento cosi importante nel mezzo della stagione. Inoltre Bonaventura sarebbe combattuto sull'ipotesi di accettare la proposta di un club storicamente rivale della Fiorentina, società con cui in questi anni il centrocampista ha instaurato un rapporto profondo.

Ipotesi tattiche: la Juventus con Bonaventura

La Juventus, qualora riuscisse ad acquisire le prestazioni sportive di Giacomo Bonaventura, non dovrebbe effettuare particolari cambi del proprio assetto tattico: il centrocampista della Fiorentina andrebbe ad integrarsi senza problematiche nella mediana a tre schierata da Allegri, agendo come mezz'ala o spostandosi in caso di emergenza in cabina di regia.