La Juventus è pronta ad accogliere un nuovo talento nel proprio vivaio con l'imminente arrivo del talentuoso difensore brasiliano Pedro Felipe, classe 2004, proveniente dal Palmeiras. La società bianconera ha già definito l'acquisto del giocatore in prestito con diritto di riscatto a circa 2 milioni di euro a stagione. Per il centrale difensivo è probabile che dopo la seconda parte di stagione con la Next Gen lasci la società bianconera per fare un'esperienza professionale nel campionato italiano.

La Juventus starebbe valutando un prestito in Serie A e Serie B per Pedro Felipe nella stagione 2024-2025

Il giocatore Pedro Felipe, diciannovenne difensore noto per la sua stazza imponente di circa 1.90m e le sue doti di lettura del gioco, è atteso a Torino per sottoporsi alle visite mediche e sottoscrivere il suo contratto con la Juventus. La dirigenza bianconera avrebbe già deciso il progetto sportivo per il giovane talento: inizialmente metterlo in mostra con la squadra della Next Gen, per poi valutare la possibilità di un prestito in Serie A o Serie B, con l'obiettivo di facilitarne la crescita e la valorizzazione.

Il tecnico della Next Gen, Brambilla, accoglierà Pedro Felipe come un rinforzo prezioso per la difesa, contribuendo al processo di recupero della squadra in Serie C.

Dopo la recente vittoria contro la Spal per 3 a 1, l'arrivo di nuovi talenti potrebbe conferire ulteriore slancio alla squadra bianconera.

Il giocatore Pedro Felipe è ha molta fisicità ed è bravo nell'impostazione di gioco

Il giocatore brasiliano, nonostante non abbia ancora debuttato con la prima squadra del Palmeiras, ha maturato esperienza giocando con l'Under 20 della società.

La sua imponente presenza fisica, simile a quella di Bremer, è affiancata da notevoli doti tecniche e una visione di gioco avanzata, rendendolo un difensore moderno in grado di anticipare e contrastare gli avversari.

Pedro Felipe, pronto a iniziare la sua nuova avventura in bianconero, rappresenta un investimento per la Juventus, che vuole cercare di incrementare il suo talento tramite l'esperienza nel campionato di Lega Pro.

Mentre Allegri potrebbe valutare l'impatto del giovane brasiliano già nella stagione corrente, è probabile che una stagione in prestito nel 2024-2025 sia parte integrante del suo cammino professionale.

Il brasiliano si giocherà il posto con Poli, Stivanello, Stramaccioni e Muharemovic nella Juventus Next Gen

L'arrivo di Pedro Felipe è importante per la Juventus Next Gen in quanto il brasiliano darà un apporto dal punto di vista difensivo ma anche nel gioco. Si giocherà il posto con i quattro centrali attualmente presenti nella seconda squadra del tecnico Massimiliano Brambilla. Ci si riferisce a Fabrizio Poli, centrale di esperienza, a Riccardo Stivanello, a Tarik Muharemovic e a Diego Stramaccioni.