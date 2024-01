Chiesa ha lavorato interamente con la squadra, Rabiot si aggregherà domani: queste le confortanti notizie che arrivano dall'allenamento di oggi della Juventus, attesa dall'insolito match del martedì sera in ultra posticipo contro il Sassuolo.

Nonostante la quasi certa disponibilità dell'esterno azzurro, in attacco dovrebbe partire titolare ancora Kenan Yildiz, protagonista anche in Coppa Italia contro il Frosinone con un bel gol al volo su assist dalla destra di McKennie.

Cambi contro il Sassuolo

Per la gara contro il Sassuolo Massimiliano Allegri non potrà contare su Federico Gatti e Weston McKennie che saranno squalificati.

In difesa è possibile che il numero 4 juventino sia sostituito da Daniele Rugani, cosa che comporterebbe lo spostamento di Danilo a destra: intoccabile Bremer che si posizionerà come di consueto al centro.

Venendo al centrocampo, al posto del calciatore americano dovrebbe agire Fabio Miretti con Adrien Rabiot (a cui Allegri non rinuncia mai anche se non in perfette condizioni) e Manuel Locatelli a completare la mediana: se in extremis non dovesse farcela il francese, nel ruolo si potrebbe vedere uno tra Iling e Cambiaso, con l'inglese già provato in quella posizione nel finale di gara di coppa contro il Frosinone.

Davanti, come accennato in apertura, quasi certo l'impiego dal primo minuto di Kenan Yildiz, cui togliere il posto in questo momento sembra difficile: l'impresa non dovrebbe riuscire neanche ad Arek Milik, che dopo la tripletta firmata contro il Frosinone tornerà ad accomodarsi in panchina.

In campo invece ci andrà Dusan Vlahovic, reduce dallo splendido gol vittoria siglato a Salerno che ha regalato tre punti fondamentali ai suoi compagni. Anche in caso di convocazione, Chiesa si siederà in panchina pronto ad entrare a gara in corso.

Una ghiotta possibilità e uno sguardo al mercato, mercoledì le visite mediche di Djalò

La Juventus è concentrata sul campo dove presto potrebbe arrivare un insospettabile assist dal calendario: si perchè l'Inter la prossima settimana giocherà in Arabia la Supercoppa Italiana e salterà dunque la prossima sfida di campionato con la possibilità, in caso i bianconeri facessero 6 punti nelle prossime due gare, di balzare dunque davanti ai nerazzurri in classifica seppur virtualmente.

L'Inter chiamata a recuperare l'incontro con l'Atalanta avrebbe ovviamente dalla sua il conforto della matematica ma due anni fa un contesto del genere la condusse al naufragio di Bologna, con conseguente incredibile perdita dello scudetto a vantaggio del Milan. E' tutta chiaramente una dinamica psicologica, ma i bianconeri sono chiamati ad appigliarsi a qualsiasi cosa per riuscire a tenere il passo scudetto.

Sul fronte mercato invece, la prossima settimana il club accoglierà l'arrivo di Tiago Djalò. Il portoghese è atteso a Torino per sostenere le visite mediche con la Vecchia Signora nella giornata di mercoledì 17 gennaio: per lui contratto fino al 2028, al Lille 3.5 milioni di euro.