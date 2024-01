Nelle scorse ore l'ex calciatore Fabrizio Ravanelli ha parlato a TV Play di quello che potrebbe essere il futuro allenatore della Juventus, citando tra i papabili osservati dal club bianconero l'attuale tecnico del Brighton Roberto De Zerbi.

Il giornalista sportivo Paolo Bargiggia invece ha parlato della permanenza a Torino di Massimiliano Allegri, evidenziando come una sua eventuale uscita a fine anno non farebbe disperare i dirigenti della Juve.

Ravanelli: 'In futuro la Juve può certamente pensare a De Zerbi, è un tecnico che sta meritando un top club'

L'ex calciatore Fabrizio Ravanelli è stato intervistato nelle scorse ore da TV Play e parlando di quello che potrebbe essere il futuro allenatore della Juventus ha detto: "Non c’entra il modo di giocare, in futuro la Juve può pensare benissimo a De Zerbi. In questi anni sta dimostrando di essere un grande innovatore di calcio, la strada che sta facendo lo può portare a un top club molto presto. Se avrà la bravura di lottare per un titolo si apriranno le porte di club importantissimi e tra questi non va esclusa la Juve".

Ravanelli, parlando poi di quella che dovrebbe essere la campagna acquisti invernale della Juventus, ha sottolineato come Allegri in accordo con Giuntoli, potrebbe affidarsi maggiormente ai giovani già presenti in panchina, dando più spazio a calciatori come Miretti.

Questo perché il tecnico toscano starebbe ricevendo ottimi feedback dal proprio gruppo attuale e non lo vorrebbe alterare con inserimenti esterni.

Commentando poi il mercato dell'Inter e l'imminente acquisto dei nerazzurri di Buchanan, Ravanelli ha confessato di apprezzare particolarmente l'esterno canadese ormai ex Bruges, definendolo un colpo sensazionale.

Bargiggia: 'Se Allegri dovesse lasciare non farebbe disperare i dirigenti della Juventus'

Anche il giornalista sportivo Paolo Bargiggia, intervistato ai microfoni di TV Play, ha parlato della Juventus e del futuro della guida tecnica bianconera, aggiungendo una postilla su Soulé ed Iling-Junior: "La Juve non si muove se non trova un'occasione in prestito di una mezzala e non un mediano.

I bianconeri non hanno ricevuto nessuna offerta per Soulé e Iling-Junior ma in ogni caso questo mercato non sarà legato all'allenatore dell'anno prossimo. Su questa cosa il club lascerà liberamente decidere ad Allegri se restare in panchina e se dovesse lasciare non si dispererebbero".