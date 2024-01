Nelle scorse ore l'ex calciatore Massimo Storgato ha parlato a TMW Radio della Juventus e del mercato invernale dei bianconeri, sottolineando come la competitività mostrata finora dalla squadra di Massimiliano Allegri potrebbe indurre il ds Cristiano Giuntoli a non aggiungere altri calciatori in rosa. Simile è stato il pensiero dell'ex allenatore Luigi Cagni, che parlando della formazione piemontese ha affermato che i rinforzi della Juve per gennaio potrebbero essere i giovani già presenti nel vivaio.

Juve, Storgato: 'I bianconeri sono già competitivi cosi e non credo faranno nessuna mossa'

L'ex calciatore Massimo Storgato è stato intervistato in esclusiva ai microfoni di TMW Radio e parlando di quella che potrebbe essere la sessione di rafforzamento invernale della Juventus ha detto: "Credo sia già competitiva così, è seconda a due punti dall'Inter, è ben allenata da un tecnico che sa il fatto suo".

Storgato, restando sul tema del mercato bianconero ha poi aggiunto: "Io non farei nessuna mossa, magari penserei a qualche giovane che possa esser pronto il prossimo anno. Bernardeschi? Ottimo giocatore ma è stato fuori per un po' di tempo e non so in che condizioni sia. Credo che non avendo le coppe la Juve possa anche stare con questa rosa".

Storgato, cambiando poi argomento e parlando dell'Inter, ha sottolineato come i nerazzurri ad inizio stagione abbiano rischiato a puntare su cosi pochi attaccanti, visto soprattutto la mole di partite che attenderà gli uomini di Simone Inzaghi. Secondo l'ex calciatore inoltre, il possibile approdo alla Pinetina di Piotr Zielinski nella prossima estate, garantirebbe alla rosa nerazzurra ancora più profondità e qualità.

Cagni: 'Mercato Juve? Io credo non compreranno nessuno hanno trovato la strada giusta e con giocatori che si adattano'

Un pensiero simile è quello di Luigi Cagni, che parlando delle manovre di mercato che la Juventus potrebbe effettuare a gennaio ha detto a TMW Radio: "Mercato Juve? Io credo che non compreranno nessuno. I ragazzini si uniranno e il gruppo si compatterà ancora.

Hanno trovato la strada giusta, sanno giocare di contropiede perché hanno la rosa adatta per quel tipo di gioco e lo fanno bene".

Parlando del dualismo tra Inter e Juventus in campionato, poi Cagni ha sottolineato che per l'Inter non vincere questo campionato sarebbe di un fallimento. Questo perché secondo Cagni la squadra nerazzurra avrebbe una rosa sufficientemente forte e profonda per puntare all'obiettivo messo nel mirino sin da inizio stagione, vale a dire il tricolore.

Parlando invece di Allegri, Cagni ha evidenziato come il toscano sia stato particolarmente bravo a sfruttare a proprio vantaggio l'assenza di partite infrasettimanali, svolgendo un lavoro cosi buono da garantirgli la riconferma nella Juventus anche per il futuro.