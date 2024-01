La Juventus starebbe lavorando già in previsione della prossima stagione, quando la squadra bianconera dovrebbe ritornare protagonista anche in Champions League. Servirà migliorare il centrocampo, proprio per questo nelle ultime ore si parla di un interesse della Juve nei confronti di Aurelien Tchouameni, francese del Real Madrid che al momento sarebbe scontento nella società spagnola in quanto non sarebbe considerato un titolare da Carlo Ancelotti. Non è un caso che il tecnico italiano non gli stia dando continuità d'impiego. Il rapporto professionale ed umano fra i due, a detta della stampa spagnola, non sarebbe ideale, e con il prolungamento di contratto di Ancelotti con il Real Madrid la partenza di Tchouameni diventerebbe possibilità concreta nel Calciomercato estivo.

Tchouameni piace alla Juventus per il calciomercato estivo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando rinforzi per il centrocampo in previsione della stagione 2024-2025. Un'occasione interessante potrebbe arrivare dalla Spagna, con Aurelien Tchouameni che non sarebbe soddisfatto di non essere considerato un titolare con costanza in questa stagione. Il tecnico Carlo Ancelotti infatti non lo fa giocare in tutti i match, una situazione che avrebbe portato disappunto nel nazionale francese, pronto a considerare una nuova esperienza professionale. Sul giocatore ci sarebbe anche la Juventus ma la valutazione di mercato di circa 80 milioni di euro non agevola un eventuale approdo a Torino in estate, a meno che la società bianconera riuscisse a monetizzare dalle cessioni.

Tchouameni era stato seguito dalla società bianconera un paio di stagioni fa, prima del suo trasferimento nel 2022 al Real Madrid, quando era un riferimento del centrocampo del Monaco. La società spagnola investì 80 milioni di euro, più o meno la stessa valutazione di mercato attuale del francese.

La stagione fin qui disputata da Tchouameni

Il centrocampista francese Aurelien Tchouameni ha disputato in questa stagione fino ad adesso nel campionato spagnolo 15 match segnando un gol e fornendo un assist decisivo ad un suo compagno. A questi bisogna aggiungere 1 match nella Coppa del Re e 2 match nella Supercoppa di Spagna, oltre a 3 match in Champions League.

Cresciuto nel settore giovanile del Bordeaux si è trasferito nel Monaco nel calciomercato estivo del 2020 per circa 20 milioni di euro e, come anticipato in precedenza, è stato rivenduto al Real Madrid per 80 milioni di euro. È un nazionale francese dal 2021, dopo aver fatto tutta la trafila nel settore giovanile. Fino ad adesso con la nazionale di Deschamps ha disputato 29 match segnando 3 gol.