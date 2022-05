La Juventus deve rinforzare il centrocampo, un'esigenza evidente evidenziata anche dalle problematiche riscontrate in stagione. Non è un caso che anche il settore avanzato stia subendo questa mancanza di qualità, in particolar modo Dusan Vlahovic, che non è riuscito ad incidere nelle realizzazioni negli ultimi match. Potrebbero arrivare almeno due rinforzi a centrocampo: un giocatore bravo nell'impostazione di gioco ed una mezzala d'inserimento. A tal riguardo, piacciono Jorginho del Chelsea e Leandro Paredes del Paris Saint Germain. Nelle ultime ore, però, la stampa spagnola conferma l'interesse della società bianconera per uno dei giocatori seguiti già nel recente Calciomercato estivo.

Parliamo di Aurelien Tchouameni, giocatore del Monaco che negli ultimi mesi è cresciuto molto, diventando anche un riferimento della nazionale francese. Non è un caso che la sua valutazione di mercato, che fino a qualche mese era di circa 40 milioni di euro, sia incrementata arrivando a 70 milioni di euro. A tale somma, difficilmente, potrebbe arrivare alla Juventus, considerando già i recenti investimenti importanti che la società bianconera ha effettuato in questi mesi. Anche il Real Madrid, società interessata al francese, avrebbe deciso di non investire sul giocatore.

Il francese Tchouameni piace alla Juventus: sarebbe valutato circa 70 milioni di euro

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe valutando, come rinforzo per il centrocampo, Aurelien Tchouameni. Il problema è rappresentato dalla valutazione stabilita dal Monaco per il giocatore che non agevola un suo eventuale trasferimento a Torino.

Si parla di un prezzo di mercato di circa 70 milioni di euro, somma che difficilmente la Juventus potrebbe spendere per un solo giocatore. Di certo sarebbe un acquisto ideale per il gioco di Allegri in quanto il francese garantirebbe quantità e qualità. Inoltre, è un classe 2000 e sarebbe un investimento per il futuro. Tchouameni ha un contratto in scadenza a giugno 2024, in questa stagione ha disputato fino ad adesso 31 match, segnando 1 gol e fornendo 1 assist decisivo ai suoi compagni.

A questi bisogna aggiungere 4 match, 1 gol ed 1 assist in Coppa di Francia, 4 match ed 1 gol in Champions League e 7 match in Europa League.

Il mercato della Juventus

Le indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi spagnoli non trovano conferme fra i giornali sportivi italiani. Difficile l'arrivo di Tchouameni per la valutazione di mercato del francese. Sembra più concreta la possibilità di arrivare a Jorginho del Chelsea o a Leandro Paredes del Paris Saint Germain, entrambi valutati circa 20 milioni di euro.