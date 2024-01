In casa Napoli in queste ore fanno discutere le parole di Mamuka Jugeli, l'agente di Kvicha Kvaratskhelia, che ha rilasciato alla stampa georgiana alcune dichiarazioni piuttosto sibilline; non tanto sul futuro del proprio assistito, quanto in riferimento a Victor Osimhen. Secondo il procuratore, il destino del nigeriano potrebbe essere già delineato in vista della prossima finestra estiva di Calciomercato.

“Ha firmato un nuovo contratto, ma tu pensi davvero che giocherà nel Napoli per tutta la sua carriera?”. Queste le parole di Mamuka Jugeli in un’intervista per Sport1 Georgia, ma la vera doccia ‘gelata’ per i tifosi dell'SSC Napoli arriva con le affermazioni successive: “Lo dico adesso, andrà a giocare in Arabia Saudita in estate”.

Secondo il procuratore di Kvaratskhelia il recente ritocco all’ingaggio dell’attaccante non argina le possibilità di una separazione dal club partenopeo.

Mamuka Jugeli, le parole sul proprio assistito Kvaratskhelia: ‘Vuole avere successo’

Mamuka Jugeli, sempre nell’intervista rilasciata alla stampa georgiana, si sarebbe espresso anche in riferimento al proprio assistito, Kvicha Kvaratskhelia. In questo caso, le parole sono state meno perentorie rispetto a un possibile addio al Napoli.

Dopo aver escluso in maniera categorica un possibile trasferimento dell’esterno georgiano in Arabia Saudia, ha comunque sottolineato le ambizioni del calciatore: “Probabilmente accetterebbe di giocare per il Real Madrid, per il Bayern Monaco, Barcellona… Vuole avere successo, e già lo sta ottenendo".

Un punto sul futuro al Napoli di Victor Osimhen

Assodata la centralità di Victor Osimhen nel trionfo del Napoli nella scorsa stagione di Serie A, è lecito chiedersi - in caso di trasferimento - quali potrebbero essere i piani della società partenopea. La stagione attuale ha segnato un’involuzione piuttosto evidente di quasi tutti gli uomini artefici del successo tricolore della scorsa stagione, compreso l’attaccante nigeriano.

Stando alle valutazioni del momento, il centravanti non sarebbe forse così insostituibile.

Tra l’altro è chiaro che le ambizioni e gli stimoli sono fattori nevralgici in funzione dei benefici alla coralità di squadra. Se Victor Osimhen fosse realmente intenzionato a migrare altrove, sarebbe proficuo per il Napoli evitare di trattenerlo. Il calciomercato offre numerosi spunti e alternative, ma soprattutto, la soluzione potrebbe essere già pronta in casa: Giacomo Raspadori.