La Juventus si è già lasciata alle spalle la vittoria ottenuta contro la Salernitana e ora pensa a un nuovo impegno, ovvero i quarti di finale di Coppa Italia. Ma per i bianconeri non arrivano buone notizie in vista della gara contro il Frosinone. Infatti, Adrien Rabiot ha riportato un sovraccarico al flessore della coscia destra. Il problema del francese non è di grave entità, ma Allegri lo preserverà in vista del match contro il Sassuolo del 16 gennaio e per questo motivo salterà la Coppa Italia.

In casa bianconera l'allerta riguarda anche Federico Chiesa.

Il numero 7 sta bene dopo il colpo preso al ginocchio nei giorni scorsi, ma in queste ultime ore ha lavorato ancora a parte e verrà valutato nei prossimi giorni. La buona notizia, però, è che il ginocchio è sgonfiato ma resta ancora in forse per la partita contro il Frosinone.

Cambi contro il Frosinone

La Juventus, per la gara offro il Frosinone, farà certamente dei cambi di formazione, anche se due dei titolarissimi saranno certamente in campo giovedì 11 gennaio. Sì tratta di Federico Gatti e Weston McKennie poiché entrambi saranno assenti per squalifica contro il Sassuolo e dunque non avranno bisogno di riposare in Coppa Italia. Per il resto, invece, i cambi di formazione saranno diversi a cominciare dal centrocampo.

Al posto di Rabiot le ipotesi sono due: Fabio Miretti o Joseph Nonge. L’impressione è che il numero 20 juventino sia favorito sul belga. Nonge, però, troverà spazio quasi sicuramente a gara in corso.

In avanti, invece, i cambi saranno legati soprattutto alle condizioni di Federico Chiesa e Moise Kean. Il numero 18 dovrebbe essere ancora fermo ai box visto che prosegue nel lavoro a parte.

Per Chiesa, invece, c’è qualche speranza ma comunque qualora dovesse recuperare per la gara contro il Frosinone, partirebbe dalla panchina. Dunque, Kenan Yildiz va verso di nuovo una maglia da titolare, probabilmente, al fianco di Arek Milik.

Torna Alex Sandro

Per la gara contro il Frosinone, la Juventus recupererà anche Alex Sandro.

Il brasiliano sarà un’alternativa in più per Massimiliano Allegri e questo potrebbe consentirgli di far riposare Danilo. Anche Daniele Rugani è in corso per un posto da titolare. Ogni decisione il tecnico livornese la prenderà nei prossimi giorni proprio alla vigilia della gara.

La Juventus tiene molto alla Coppa Italia e Allegri manderà in campo la miglior formazione possibile per tentare di accedere al turno successivo. In caso di qualificazione in semifinale i bianconeri troveranno una fra Lazio e Roma.