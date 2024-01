La Juventus mette la freccia e supera l'Inter nella corsa a Tiago Djalo del Lille, difensore nel mirino dei nerazzurri da diversi mesi. Mercato attivo anche in casa Milan che starebbe trattando la cessione di Rade Krunic in Turchia con Filippo Terracciano dell'Hellas Verona che dovrebbe invece approdare nelle prossime ore a Milanello.

La Fiorentina infine potrebbe pensare di riportare in Italia Lorenzo Insigne che sarebbe intenzionato a tornare a disputare la Serie A.

La Juventus vicina allo scippo

La Juventus è molto vicina all'accordo totale con Tiago Djalo del Lille.

I bianconeri hanno offerto circa 3 milioni di euro al Lille e stanno trattando con il calciatore per convincerlo ad accettare il progetto. Il portoghese, che si svincolerà in ogni caso a giugno a parametro zero, aveva dato mandato ai propri agenti di trovare un accordo sull'ingaggio con l'Inter ma l'accelerata della Juventus, disposta ad anticiparne l'arrivo a gennaio dietro indennizzo ai francesi e non solo ad attenderne lo svincolo in estate, avrebbe cambiato le carte in tavola.

Il Milan saluta Krunic e si prepara ad accogliere Terracciano

Il Milan starebbe intensificando i contatti con il Fenerbahce per la cessione di Rade Krunic. I turchi offrirebbero circa 4 milioni di euro mentre i rossoneri vorrebbero chiudere ad una cifra di poco superiore, tra i 6 e i 7.

La trattativa potrebbe avere esito comunque positivo in quanto il calciatore non sarebbe più centrale per il progetto tattico di Stefano Pioli.

Sempre il tecnico rossonero accoglierà presto Terracciano dal Verona che arriva a Milano sulla base di circa 3 milioni di euro.

La Fiorentina pensa a Insigne

Il colpo di questa sessione di mercato potrebbe però metterlo a segno la Fiorentina riportando in Italia Lorenzo Insigne.

Il calciatore sarebbe stato proposto dall'agente Andrea Tecnico ai viola che sarebbero disposti a prenderlo in considerazione prelevandolo in prestito con diritto di riscatto: andrà comunque trovato un accordo sull'ingaggio dato che l'ex Napoli percepisce una cifra fuori portata per le casse dei viola, quasi 15 milioni di euro.

Tre colpi mirati per l’Europa

La Juventus, con l'arrivo di Djalo, acquisirebbe un profilo ideale per giocare nella difesa a tre sia come centrale che sul centrodestra. Il portoghese è molto abile anche in zona gol e sui calci piazzati, sarebbe dunque un colpo importante per i bianconeri.

Pioli si prepara invece finalmente ad abbracciare l'alternativa a Davide Calabria sula fascia destra, con Terracciano che all'occorrenza potrà agire anche sulla sinistra come alternativa a Theo Hernandez, casella al momento occupata solo dall'adattato Florenzi.

La Fiorentina, invece, protagonista di un ottimo campionato sin qui ma praticamente sempre a secco coi suoi attaccanti, potrebbe puntare su Lorenzo Insigne che sarebbe perfetto da schierare largo a sinistra sia in un 4-3-3 che in 4-2-3-1: l'ex Napoli è inoltre molto abile sui calci da fermo, offrirebbe dunque un'alternativa pericolosa in più alla batteria di tiratori dei viola, oggi composta solo da Biraghi dato il lungo infortunio che terrà fermo Nico Gonzalez per ancora alcune settimane.