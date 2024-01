Il mercato della Juventus in questi giorni ruota tutto intorno ai difensori. In particolare nelle ultime ore i bianconeri hanno dato il via libera per il passaggio di Dean Huijsen in prestito alla Roma, dunque il reparto arretrato di Massimiliano Allegri avrà un elemento in meno e per questo Cristiano Giuntoli ha messo nel mirino Tiago Djalò.

La Juventus è al lavoro per arrivare subito al difensore portoghese visto che, come ha rivelato Alfredo Pedullà, i bianconeri avrebbero presentato un’offerta di 3 milioni al club francese. Sul giocatore c’è anche l’Inter, ma i nerazzurri lo vogliono per fine giugno quando sarà libero a parametro zero.

Il Lille, dopo aver ricevuto la proposta bianconera, avrebbe chiesto a Djaló di accettare e di liberarsi dall’accordo preso con l’Inter per il trasferimento a parametro zero in estate.

Djaló possibile erede di Alex Sandro

Nelle idee della Juventus, Tiago Djalò sarebbe il sostituto di Alex Sandro. Il brasiliano andrà via a giugno a parametro zero e dovrà essere sostituito. Nelle ultime stagioni Alex Sandro ha giocato come braccetto di sinistra e dunque serve un calciatore con quelle caratteristiche.

La Juve, inoltre, vedrebbe in Djaló una buona opportunità di mercato visto, che con un esborso economico minimo può arrivare ad un giocatore affidabile.

Adesso tutto è nelle mani dello stesso Djaló che dovrà decidere se accettare la proposta di Cristiano Giuntoli o se mantenere la parola data all’Inter per un trasferimento a fine giugno.

In queste settimane il duello tra bianconeri e nerazzurri, insomma, non è solo sul campo in ottica scudetto ma anche sul mercato.

Huijsen in prestito alla Roma

Dean Huijsen ha lasciato la Juventus in prestito secco oneroso per passare alla Roma. Il giocatore adesso dovrà dimostrare il suo valore nella Capitale per poi tornare a Torino a giugno.

Fino ad ora Huijsen è stato spesso impiegato nella Next Gen, mentre coma la prima squadra ha trovato poco spazio. Massimiliano Allegri lo ha fatto esordire a San Siro contro il Milan lo scorso 22 ottobre, ma in seguito non è riuscito a ritagliarsi il giusto spazio e per questo motivo la dirigenza gli ha cercato una sistemazione diversa per farlo crescere.

I bianconeri avrebbero potuto mandare Huijsen al Frosinone dove già ci sono Matias Soulè, Enzo Barrenechea e Kaio Jorge. L’affare però è saltato per l’inserimento della Roma: il giocatore ha chiesto di poter andare nella capitale e la Juve lo ha accontento.