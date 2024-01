Stanno facendo discutere le pesanti dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Dazn da Sean Sogliano, direttore sportivo dell'Hellas Verona furioso dopo la sconfitta incassata dagli scaligeri per 2 a 1 contro l'Inter. Anche il tecnico dei nerazzurri Simone Inzaghi ha parlato della gara giocata e dell'importanza di una vittoria ottenuta con così tanta fatica.

Inter, Sogliano, ds dell'Hellas: 'L'episodio del secondo gol impossibile da non vedere'

Il direttore sportivo dell'Hellas Verona Sean Sogliano si è presentato ai microfoni di Dazn nel post gara della partita persa in extremis con l'Inter per 2 a 1, tuonando nei confronti di alcune decisioni arbitrali prese dalla sala Var e dal giudice di gara: "L'episodio del 2-1 dell'Inter è impossibile che in una sala VAR con tecnici preparati non venga visto, il gol era da annullare in maniera chiara.

Non possono non aver avvisato l'arbitro, anche lui poteva vederlo. Un gol non annullato così non è un errore, ma è una mancanza di rispetto. Di cosa stiamo parlando? Non ho mai parlato di VAR in vita mia, mi fido del calcio ma oggi è stata una cosa vergognosa". Nello specifico, Sogliano si riferisce al contatto avvenuto nell'azione del gol segnato da Frattesi tra il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni ed il centrocampista scaligero Duda. Alla domanda poi sul possibile mercato dell'Hellas Verona di gennaio, Sogliano ha glissato in maniera brusca sottolineando come la giornata di oggi non fosse quella idonea per parlare di argomenti diversi rispetto a quanto successo sul prato di San Siro.

Al direttore sportivo dell'Hellas è poi stato domandato se avesse chiesto spiegazioni all'arbitro Fabbri per il mancato fischio sul contatto tra Bastoni e Duda, colpito con un evidente gomitata, ma secondo Sogliano il vero responsabile di quanto accaduto non sarebbe il giudice di gara bensì quello presente in sala Var.

Inzaghi difende l'Inter: 'Anche io ne ho perse tante di partite cosi, però oggi era importante vincere'

Del secondo gol segnato dall'Inter e contestato dall'Hellas Verona ha parlato anche il tecnico dei nerazzurri Simone Inzaghi: "Ne ho perse anche io partite così, chiaramente ci sta. Penso che sia stata un'ottima partita, il rigore per il Verona era giusto".

Queste le parole dette ai microfoni di Dazn nel post gara da Inzaghi che poi commentando la partita ha detto: "È importante vincere questo tipo di partite. In fase di possesso mi sono piaciuti i ragazzi, abbiamo creato. Abbiamo trovato un avversario di valore che è venuto a San Siro per fare la sua partita e come tutte quelle del calcio italiano non sono semplici". Inzaghi ha infine parlato delle inseguitrici, sottolineando come sia la Juventus che il Milan siano pronte ad approfittare di ogni eventuale passo falso commesso dai nerazzurri.