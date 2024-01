La dirigenza sportiva dell'Inter starebbe pensando ad un nuovo investimento sul mercato di gennaio per assicurarsi le prestazioni di un attaccante, ma la situazione potrebbe verificarsi solo in caso di partenza di Alexis Sanchez, che sarebbe attenzionato da diversi top club in Arabia Saudita. La società di Viale della Liberazione avrebbe messo gli occhi sul talento dell'Aston Villa Jhon Duran, come possibile rinforzo per la fase offensiva, che potrebbe arrivare anche in prestito dalla Premier League.

L'idea dell'Inter per l'attacco: Jhon Duran dall'Aston Villa

L'Inter sembra essere pronta a fare una mossa importante per rinforzare il reparto offensivo: secondo quanto riportato da Football Insider, i nerazzurri sono entrati nella corsa per Jhon Duran, promettente centravanti colombiano attualmente sotto contratto con l'Aston Villa.

La possibilità di acquisire Duran a condizioni vantaggiose aumentano, in quanto il giocatore ha manifestato il desiderio di lasciare il suo attuale club. Tuttavia l'affare potrebbe concretizzarsi solamente in caso di cessione dell'ex attaccante del Marsiglia da parte dell'Inter.

Il Milan sembrava essere in pole position per assicurarsi le prestazioni di Jhon Duran, ma ora rischia di vedere sfumare l'obiettivo a causa dell'interesse crescente da parte dei nerazzurri; la competizione tra le due squadre milanesi per il talentuoso centravanti sudamericano promette di animare ulteriormente il mercato invernale.

Jhon Duran, con il suo stile di gioco agguerrito e la capacità di segnare gol cruciali, rappresenterebbe un'importante aggiunta all'arsenale offensivo dell'Inter: la società milanese potrebbe sfruttare la volontà del giocatore di cambiare squadra a proprio vantaggio, cercando di negoziare un affare favorevole.

La carriera del giocatore in Inghilterra

Nato nel 2003, questo giovane talento calcistico colombiano ha fatto parlare di sé dopo essere stato trasferito dall'Aston Villa ai Chicago Fire durante l'estate.

La sua esperienza in Inghilterra però non ha rispettato le aspettative: il calciatore ha avuto scarsa visibilità e non è riuscito ad entusiasmare, mostrando anche momenti di tensione con il tecnico Unai Emery.

Questa situazione potrebbe offrire un'opportunità a basso costo per altri club interessati, anche al di fuori della stessa Premier League, considerando che il suo trasferimento potrebbe essere realizzato anche attraverso la formula del prestito, situazione che potrebbe interessare in particolare la dirigenza sportiva dell'Inter. L'Aston Villa, d'altro canto, sembra aver individuato in Iheanacho il possibile successore nel caso di un addio.