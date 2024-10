La Juventus starebbe valutando Lorenzo Lucca come possibile rinforzo per il calciomercato di gennaio. L’attaccante dell’Udinese, forte anche di un’esperienza all’estero tra le file dell'Ajax, viene considerato come un profilo utile a diventare il vice di Dusan Vlahovic e sostituto di Arek Milik. Novità anche per la difesa, con la Juventus che starebbe monitorando Sam Beukema, difensore centrale del Bologna.

La valutazione del cartellino di Lucca è di 12 milioni di euro circa

Cresciuto calcisticamente nel Torino e nell’Atletico Torino, Lorenzo Lucca fa il suo esordio in Serie C tra le file del Vicenza prima di tornare in maglia granata per poi essere ceduto successivamente in prestito alle giovanili del Brescia.

Lorenzo Lucca trova i primi gol tra i professionisti nel 2020 quando passa in Serie D al Palermo. Infatti, con i siciliani riesce a mettere insieme 14 gol in 30 presenze complessive prima di trasferirsi l’anno successivo al Pisa e quello dopo in prestito oneroso all’Ajax.

Non riscattato dai lancieri, Lorenzo Lucca torna al Pisa e nel 2023 gioca in prestito all'Udinese dove riesce a mettersi in luce collezionando 43 presenze e 11 gol in Serie A. Riscattato per 8 milioni di euro dai friulani nel 2024, il valore attuale del suo cartellino si aggira attorno ai 12 milioni di euro.

Caratteristiche tecniche di Lorenzo Lucca e il suo possibile innesto nella Juve

Schierato prevalentemente come attaccante centrale, l’attuale giocatore dell’Udinese fa della fisicità la sua arma migliore.

Con un’altezza di 2 metri, Lorenzo Lucca si è dimostrato molto bravo nei colpi di testa in area di rigore e nel gioco di sponda verso i compagni. Dotato di un’alta resistenza fisica, l’attaccante friulano ha messo in mostra anche delle buone basi di tecnica individuale.

Paragonato per movenze e posizione in campo a Luca Toni, Lorenzo Lucca potrebbe essere impiegato da Thiago Motta come vice di Vlahovic, affiancandoli giocatori tecnici e veloci come Nico Gonzalez o Francisco Conceição.

Oppure, il tecnico italo-brasiliano potrebbe sfruttare l’ottima capacità nel gioco aereo dell’attuale attaccante dell’Udinese durante le partite in cui si rende necessario saltare il centrocampo avversario con lanci lunghi.

La Juve starebbe monitorando Beukema per gennaio

Complice l'infortunio occorso a Bremer, anche il reparto difensivo potrebbe subire qualche cambiamento già dal mercato di gennaio.

Tra i nomi più frequentemente accostati alla Juventus negli ultimi giorni c'è quello di Beukema, giovane difensore centrale del Bologna.

Il giocatore olandese, già allenato da Thiago Motta ai tempi in cui l'attuale tecnico bianconero sedeva sulla panchina degli emiliani, piace perché potrebbe adattarsi da subito ai concetti di gioco dell’allenatore bianconero e rientrerebbe nei canoni di sostenibilità imposti dalla proprietà. Giovane ma già con un buon bagaglio di esperienza e dai costi contenuti, il suo cartellino viene valutato 18 milioni di euro circa dal Bologna. Cifra assolutamente alla portata della Juventus.