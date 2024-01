Primi giorni di mercato invernale anche per la Serie C. Tra i club che starebbero valutando alcuni movimenti in entrata ci sarebbe anche il Crotone. La squadra rossoblù si sarebbe iscritta infatti alla corsa per il centrocampista Marcel Buchel, attualmente svincolato. Nei giorni scorsi è stato il presidente del Crotone Gianni Vrenna a svelare alcuni dettagli sui possibili movimenti dei calabresi che prima opereranno comunque delle cessioni.

Potrebbero ad ogni modo essere quattro gli innesti, con 2 difensori, 1 centrocampista e 1 attaccante da regalare al tecnico Lamberto Zauli.

Crotone, occhi rivolti a Buchel

Tra le ultime idee di mercato del Crotone ci sarebbe anche un centrocampista. Si tratta di Marcel Buchel, calciatore classe 1991, cresciuto nel settore giovanile della Juventus. Ex capitano dell'Ascoli in cadetteria, è attualmente svincolato. Al suo profilo si sarebbe interessato nei giorni scorsi il Crotone ma anche altre due formazioni di Serie C come SPAL e Perugia. In cadetteria Marcel Buchel sarebbe stato attenzionato anche dal Sudtirol. Nello scorso campionato cadetto, quello 2022-2023, il centrocampista austriaco ha collezionato 28 presenze andando a realizzare anche una rete.

Crotone, la fiducia di Vrenna

Sulle linee guida che seguirà il Crotone in questa finestra di Calciomercato invernale è stato nei giorni il presidente del Crotone Gianni Vrenna a fare chiarezza, intervistato da IlRossoBlu.

"Abbiamo tante uscite da dover gestire – ha dichiarato il presidente a fine dicembre – tanti giocatori in esubero. Dobbiamo sfoltire la rosa e puntare a trovare i giusti rinforzi per la squadra, cominciando a puntellare la difesa con uno o due difensori centrali. Poi vedremo il mercato cosa offre". Un Crotone che ha concluso il girone d'andata con 32 punti, in piena zona Play-off ma che, nonostante i 10 punti di distacco dalla capolista Juve Stabia, vuole continuare nel suo percorso anche nel girone di ritorno per cercare di centrare una difficile ma ancora possibile promozione diretta.

Le altre trattative

Sul fronte delle cessioni il Crotone starebbe valutando il trasferimento in altri club di almeno 6-7 elementi. Tra questi ci sarebbe il portiere Paolo Branduani, corteggiato dalla Juve Stabia, e il centrocampista Pasquale Giannotti che avrebbe ricevuto un'offerta dal Trento. Valigie in mano anche per l'attaccante Orazio Pannitteri che potrebbe finire in prestito alla Pro Vercelli.

Verso l'addio alla Calabria anche il difensore Manuel Nicoletti (attualmente fuori rosa) e i centrocampisti Thomas Schirò e Luis Rojas, poco impiegati dal tecnico Lamberto Zauli nella prima parte di campionato.