Federico Dimarco è ormai una colonna, un leader dell'Inter targata Simone Inzaghi. Nonostante un ruolo fondamentale e il rinnovo contratto di pochi giorni, il mercato attorno all'esterno nerazzurro continua a muoversi. Infatti, il Manchester United sarebbe pronto ad un'offerta cash più il cartellino di Martial per la prossima sessione estiva di Calciomercato per arrivare all'esterno italiano Dimarco.

Inter, lo United punta Dimarco: Martial la possibile contropartita tecnica

I Red Devils sono infatti alla ricerca di un grande esterno sinistro che possa dare leadership e qualità sulle corsie.

Dimarco è uno dei profili seguiti dalla formazione di Erik Ten Hag che in estate potrebbe fare un tentativo per l'ex Verona. L'Inter non ha alcuna intenzione di cedere uno dei suoi uomini chiave e solo di fronte ad un'offerta fuori mercato da circa 70 milioni di euro potrebbe prendere in considerazione un addio che al momento sembrerebbe complicato. Stando agli ultimi rumor lo United sarebbe pronto a mettere sul piatto una cifra cash più il cartellino di Anthony Martial che potrebbe rappresentare una valida alternativa per il reparto offensivo nerazzurro.

Se Dimarco dovrebbe restare in quel di Milano, il club nerazzurro potrebbe decidere di sacrificare l'altro esterno ovvero Denzel Dumfries. L'esterno olandese è infatti un obiettivo di mercato del Real Madrid che è alla ricerca dell'erede di Dany Carvajal.

Con un'offerta da circa 40 milioni di euro, l'Inter potrebbe decidere di cedere l'ex Psv.

Inter, Buchanan sempre più vicino

In attesa di scoprire il futuro e programmare le prossime mosse estive di calciomercato, l'Inter continua a muoversi già per la finestra invernale di calciomercato con l'obiettivo di completare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi, così da essere protagonisti sia in Italia che in Champions League.

Obiettivo numero uno per l'Inter a gennaio resta Tajon Buchanan, talentuoso esterno canadese che sarebbe ormai vicinissimo a vestire la maglia nerazzurra. Infatti secondo le ultime notizie di mercato, la trattativa con il Bruges è ormai ai dettagli e la distanza economica sarebbe ormai minima. L'affare dovrebbe concludersi sulla base di un prestito di 2 milioni di euro con un riscatto attorno ai 6 per una cifra totale attorno agli otto milioni, che si avvicina sensibilmente ai 10 richiesti dal club belga.

Nelle prossime ore con la definizione dell'affare, l'esterno canadese potrebbe arrivare a Milano nei prossimi giorni e magari essere già convocato per la sfida contro il Verona.

Inter, il ruolo di Buchanan nel 3-5-2 di Inzaghi

Con il sempre più possibile arrivo di Buchanan, le alternative e le rotazioni di Simone Inzaghi potrebbero diventare sempre più importanti.

Infatti il 3-5-2 del tecnico nerazzurro calzerebbe a pennello per le caratteristiche dell'esterno canadese, che diventerebbe non solo una valida alternativa a Denzel Dumfries che resta il titolare della corsia destra, ma anche qualcosa di più. Infatti Buchanan può occupare anche la corsia mancina, come fatto in quale apparizione col Bruges, dimostrando una grande duttilità. Un innesto importante per il presente ma soprattutto per il futuro dell'Inter.