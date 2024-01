Nelle scorse ore il preparatore fisico di Arthur Melo, Adrian Martinez Castro, ha parlato al Corriere dello Sport della stagione che sta disputando con la Fiorentina il brasiliano, lanciando una stilettata alla Juventus e al suo tecnico Massimiliano Allegri. Un'altra conferma del rapporto mai veramente sbocciato tra il calciatore e la società piemontese, che a giugno potrebbe venderlo a titolo definitivo.

Adrian Martinez Castro, preparatore fisico del centrocampista attualmente in prestito dalla Juventus alla Fiorentina Arthur, è stato intervistato nelle scorse dal Corriere dello Sport e parlando della stagione del regista brasiliano ha detto: "Arthur aveva bisogno di due cose dopo le ultime esperienze: minuti e fiducia.

Lo stile di gioco viola, inoltre, è certamente migliore rispetto a quello di una squadra che gioca sempre in difesa. Gli altri allenatori lo hanno sempre condizionato e non gli hanno mai dato continuità".

Castro ha poi sottolineato come l'attuale Arthur non sia ancora ai livelli di quando in Spagna aveva catturato l'attenzione di un top club come il Barcellona. Il preparatore atletico, poi, parlando della stagione negativa vissuta dal centrocampista brasiliano con la maglia del Liverpool, ha rivelato come Arthur avesse costantemente paura di farsi nuovamente male al quadricipite che lo aveva fermato per un lasso di tempo piuttosto lungo.

Infine Castro si è detto incerto di quale destinazione o percorso Arthur potrebbe scegliere di intraprendere in futuro.

Juventus, proprio dall'eventuale di Arthur la società bianconera possono arrivare quasi 20 milioni di euro

Arthur Melo a giugno dovrebbe tornare dal prestito a Torino. Pur avendo un diritto di riscatto, infatti, difficilmente la Fiorentina avrà la possibilità di spendere 20 milioni di euro ed altrettanto difficilmente potrebbe garantirgli uno stipendio che attualmente viene in parte coperto mensilmente dalla stessa Juventus.

Ecco perché Arthur potrebbe valutare in un ritorno in Inghilterra o in Spagna, garantendo cosi un'entrata utile nelle casse dei bianconeri, che poi avrebbero la possibilità di investire i soldi incassati per un mediano più consono alle richieste di Allegri. Ad esempio un elemento come Teun Koopmeiners, "tuttofare" dell'Atalanta valutato circa 45 milioni di euro.