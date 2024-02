Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, dalla Premier League sarebbero interessati al profilo di Kenan Yildiz, attaccante turco che la Juventus riterrebbe però incedibile. Diverso potrebbe essere il discorso inerente Dejan Huijsen che nonostante abbia rinnovato fino al 2028 con i bianconeri rischia la cessione.

Juventus, dall'Inghilterra sarebbero interessati ad Yildiz ma i bianconeri non lo ritengono cedibile

L'attaccante della Juventus Kenan Yildiz sarebbe finito nel radar di diversi top club della Premier League, su tutti il Liverpool e l'Arsenal di Mikel Arteta.

Nella fattispecie la società londinese, a detta di alcune indiscrezioni provenienti dalla Turchia, avrebbe intenzione di mettere sul tavolo per il diciottenne ben 34 milioni di sterline, al cambio 40 milioni di euro. Una cifra importante se relazionata alle partite giocate nella massima competizione da Yildiz ma che potrebbe non bastare per convincere la Juventus a cederlo. I bianconeri infatti vedrebbero nel turco un calciatore che potenzialmente meriterebbe di ereditare la storica maglia numero 10 indossata da campioni del calibro di Dybala, Tevez e naturalmente di Alessandro Del Piero.

Juve, Huijsen rinnova fino al 2028 ma potrebbe essere comunque ceduto per 30 milioni di euro

Leggermente diverso rispetto al discorso inerente Yildiz sarebbe quello riguardante Dejan Huijsen: il centrale difensivo di origini olandesi attualmente in prestito alla Roma, ha recentemente prolungato il suo contratto con la Juventus fino al prossimo 2028.

La volontà del calciatore e del club bianconero sarebbe quella di continuare insieme in un prossimo futuro tuttavia un giovane talento come Huijsen, una volta tornato alla Continassa, potrebbe pretendere spazio per giocare con continuità. Una richiesta che un club ambizioso quale la Juventus potrebbe non accogliere e che rischierebbe di far cambiare totalmente le carte in tavola a giugno.

La società bianconera si starebbe dunque aprendo ad un'ipotesi di cessione per il difensore appena diciottenne, la cifra richiesta si aggirerebbe intorno ai 30 milioni di euro. La Roma, che avrebbe già provato a prolungare di un altro anno il prestito di Huijsen sentendosi però rispondere di no, non è in grado di spendere una cifra così elevata per un giocatore in fase di sviluppo. Più probabile quindi che per il classe 2005 arrivi un'offerta dall'esterno, con la Premier League sempre molto attenta ai giovani talenti del calcio italiano e internazionale.