Monza e Milan si sfidano allo Stadio Brianteo sponsorizzato dalla U-Power alle ore 20.45 di domenica 18 febbraio chiudendo di fatto la 25ma giornata di Serie A. Il Milan è reduce dalla vittoria d'andata degli spareggi di Europa League contro il Rennes e sicuramente la testa sarà in parte impegnata nella sfida di ritorno di giovedì prossimo. Il campionato però potrebbe regalare il sorpasso alla Juventus e il raggiungimento del secondo posto, ma comunque ad una distanza quasi incolmabile rispetto all'Inter. Crederci però è il diktat della dirigenza rossonera che in caso di finale positivo starebbe cambiando le proprie strategie sulla guida della panchina rossonera per il futuro.

Una partita quindi per il campionato e per lo stesso Stefano Pioli che in caso di vittoria potrebbe aggiungere un mattoncino alla cortina di muratura che lo vuole ancora al Milan a lungo. Monza e Milan hanno un qualcosa di romantico visto il lustre passato Berlusconiano in rossonero e il presente in Serie A con la squadra brianzola. Si tratta della seconda sfida ufficiale dopo la dipartita di Berlusconi. Ad aggiungere romanticismo alla sfida ci sono la presenza di due ragazzi rossoneri nelle fila del Monza: Lorenzo Colombo e Daniel Maldini. Il primo dovrebbe avere l'occasione di partire titolare contro la sua ex squadra, il secondo dovrebbe partire dalla panchina.

Stefano Pioli nella sua testa vorrebbe provare un po' di turnover e un po' di recupero tra i giocatori che sono in condizioni fisiche non del tutto ottimali o reduci dagli infortuni.

Allora per il turnover Luka Jovic potrebbe prendere il posto di Olivier Giroud e Noah Okafor quello di Christian Pulisic mentre Malik Thiaw dovrebbe prendere il posto in difesa provando a capire quanti minuti ha sulle gambe, dopo la mezz'ora da subentrato in coppa. Stesso ragionamento per Ismael Bennacer che dovrebbe partire titolare lasciano Yacine Adli in panchina.

A fargli compagnia nel reparto di centrocampo dovrebbe tornare Tijani Reijnders dovpo aver scontato la squalifica in campionato contro il Napoli. Fuori capitan Davide Calabria il posto sulla fascia destra sarà con ogni probabilità occupato da Alessandro Florenzi. Torna tra i convocati Samuel Chukwueze dopo aver perso la finale di coppa d'Africa, probabile impegno in campo anche per lui, ma a gara iniziata.

Off to #MonzaMilan with a special look 🤩#SempreMilan

Brought to you by 𝘄𝗲𝗳𝗼𝘅 pic.twitter.com/wr9oIsoDLN — AC Milan (@acmilan) February 18, 2024

Il Milan scenderà in campo con la quarta maglia con la collaborazione tra Puma e Pleasure, ma rispetto a quella indossata contro il Napoli sarà bianca con dettagli neri, ovvero quella usata da Maignan contro i partenopei, mentre il portiere rossonero userà quella nera con inserti bianchi.

L'arbitro dell'incontro sarà il signor Andrea Colombo della sezione CAN di Como In campo con il fischietto comasco ci saranbi i guardalinee Valeriani e Del Giovane, il quarto uomo sarà Fourneau. Dalla sala VAR Marini con Guida AVAR.

Monza: i convocati di Palladino per la sfida con il Milan

Portieri: Di Gregorio, Sorrentino, Gori,

Difensori: Donati, Izzo, Caldirola, Pedro Pereira, Bettella, Birindelli, Pablo Marì, D'Ambrosio, A.Carboni, Kyriakopoulos.

Centrocampisti: Gagliardini, Machin, Akpa Akpro, Colpani, Pessina, Bondo.

Attaccanti: Colombo, Djuric, Zerbin, V.Carboni, Maldini, Mota Carvalho.

Monza - Milan le quote e i pronostici

Quote a senso unico che prevedono la vittoria del Milan a 1,70 il pareggio a 3,65 e la vittoria del Monza addirittura a 5,25.

Le quote GOL e NOGOL si alzano rispettivamente a 1,83 e 2,88 e in tema gol, l'over 2,5 viaggia alto a 1,92 facendo propendere per una scelta di over 1,5 che rispetto al solito è comunque alto a 1,30 mentre l'over 3,5 a 3,20 scoraggia un po' gli scommettitori. Infatti il risultato esatto con la quota più bassa è la vittoria dei rossoneri per 1 a 0 che viene pagata 6,50 seguito dal 2 a 0 a 8,25 e di poco inferiore rispetto al 1-2 che viene pagato 8,50. Il primo marcatore dell'incontro secondo le quote dovrebbe essere Olivier Giroud a 4,75 seguito da Rafael Leao a 5,75 e da Luka Jovic a 6,25. Per il Monza i primi indiziati a segnare sono a pari quota Dany Mota Carvalho e l'ex Lorenzo Colombo a 9. Il gol di Daniel Maldini come apertura dello score è quotato 13.