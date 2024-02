La partita tra Hellas Verona e Juventus, terminata sul punteggio di 2-2, sta facendo discutere sul web, dove diversi tifosi dell'Inter si sono lamentati del mancato cartellino rosso non assegnato dall'arbitro Di Bello nei confronti di Federico Gatti, difensore bianconero autore di una presunta gomitata a centrocampo con il mediano Folorunsho.

Gatti non viene espulso in Hellas Verona-Juventus, sui social si scatena la polemica: 'Ancora una volta graziato'

Hellas Verona-Juventus è finita sul risultato di 2-2 a le polemiche stanno già divampando sui social per un contatto non punito dall'arbitro Di Bello tra il difensore bianconero Federico Gatti e il centrocampista Folorunsho.

Secondo diversi tifosi dell'Inter, lo stopper del club torinese sarebbe dovuto essere espulso a causa di una presunta gomitata rifilata all'avversario a palla distante e non mostrata nel dettaglio dalle telecamere di Dazn. Tra i messaggi pubblicati sui social si leggono commenti come questo: "In soli 45 minuti Di Bello è riuscito a concedere un rigore generoso alla Juve e non espellere Gatti per evidente fallo antisportivo" o come questo: "Guarda con tutte le telecamere, fanno vedere solo questa da dietro! Scandalo VAR. Gatti andava espulso per l'ennesima gomitata a palla lontana". Qualcun altro aggiunge: "Gatti graziato anche oggi? Poi piangono ancora perché non ammoniscono i nostri?".

Tra i commenti si può scorgere anche un post del giornalista sportivo Maurizio Pistocchi, che sull'argomento scrive: "Le valutazioni, come è ovvio, spettano all’arbitro Di Bello.

Ma è altrettanto logico che il broadcaster che ha coperto la partita con 17 telecamere mostri ai suoi abbonati le immagini del contatto tra Gatti e Folorunsho, Così, per farci una idea e non avere retropensieri. O no?".

I tifosi della Juventus difendono Gatti: 'Folorunsho non è stato nemmeno sfiorato'

Tra i commenti, come di consueto sui social, ci sono però anche quelli dei tifosi bianconeri che difendono il difensore: "Folorunsho, nemmeno sfiorato, ha simulato come se avesse preso un colpo alla nuca.

Se fermi e rivedi l'episodio non puoi far ripartire il gioco senza un provvedimento" scrive un utente. Mentre un altro aggiunge ironicamente: "Da alcuni replay si può dire tranquillamente che nonostante Gatti sia poco furbo, Folorunsho è un Mario Merola mancato. Pensavo peggio".

Tra i tifosi della Juventus c'è intanto anche chi critica l'impiego del difensore da parte di Allegri: "Ma Gatti e Kostic per quanto tempo li dovremo ancora sopportare? Che modestia di giocatori".