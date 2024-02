Il Paris Saint Germain sarebbe pronto a fare spesa in Italia nel prossimo mercato estivo e avrebbe messo nel mirino Rafael Leao del Milan, Lautaro Martinez dell'Inter e Victor Osimhen del Napoli per rinforzare l'attacco. Quasi certamente, almeno questo è quello che ha comunicato l'entourage del calciatore alla società, a fine stagione andrà a via parametro zero Kylian Mbappè, cosa che sta costringendo il club a guardarsi attorno alla ricerca di un possibile sostituto.

Il Milan necessita invece di una punta e vorrebbe intensificare i contatti per Joshua Zirkzee del Bologna.

Il calciatore ha molto mercato ma i rossoneri sarebbero disposti a cedere calciatori in esubero per far cassa e acquisirlo in rosa.

Il Paris Saint Germain a caccia di bomber

Il Paris Saint Germain potrebbe perdere Kylian Mbappè a parametro zero a fine stagione. Il francese non ha rinnovato il contratto in scadenza a giugno e sarebbe molto vicino all'approdo al Real Madrid di Carlo Ancelotti. I transalpini vorrebbero dunque regalare a Luis Enrique dei calciatori di livello internazionale e starebbero valutando, tra gli altri, anche Lautaro Martinez, Leao e Victor Osimhen. Il primo ha il contratto in scadenza nel 2026 e una valutazione di circa 110 milioni di euro ma avrebbe già fatto intendere di voler restare alla Pinetina perchè molto legato ai colori nerazzurri.

L'attuale capitano dell'Inter è al centro del progetto di Simone Inzaghi anche se le trattative per il rinnovo al momento non decollano (l'entourage vuole 10 milioni l'anno, il club è fermo a 8). Appare comunque complesso immaginare un futuro di Martinez lontano da Milano.

Anche quello legato a Leao potrebbe essere un affare alla portata dei francesi.

Il portoghese è legato ai rossoneri fino al 2028 ma la proprietà presieduta da Cardinale potrebbe essere disposta ad ascolare offerte oltre i 100 milioni di euro. La sua cessione potrebbe essere anche utilizzata per far cassa e finanziare il mercato come è stato fatto con la vendita di Sandro Tonali la scorsa estate.

Nonostante il rinnovo, Osimhen ha già comunicato che non resterà a Napoli nella prossima stagione.

Sulle sue tracce ci sono club della Premier League come Chelsea e Manchester United, per il PSG non sarà semplice inserirsi. Serviranno anche qui almeno 120 milioni di euro anche perchè il presidente Aurelio De Laurentiis è osso duro con cui trattare.

Il piano rossonero per arrivare a Zirkzee

Il Milan vorrebbe ingaggiare un centravanti a fine stagione per assicurarsi un titolare per il reparto indipendentemente dal futuro di Olivier Giroud che a fine anno andrà comunque in scadenza di contratto. Il nome più quotato sarebbe quello di Joshua Zirkzee che sta facendo benissimo con il Bologna di Thiago Motta. L'olandese avrebbe una valutazione di circa 50 milioni di euro e la strategia dei rossoneri sarebbe quella di cedere calciatori non congeniali al progetto come Lorenzo Colombo, oggi in prestito al Monza, per fare un minimo cassa e tentare l'assalto.

Perchè il Milan vuole Zirkzee

Il centravanti olandese del Bologna si sta imponendo per la sua capacità di servire assist al bacio ai compagni. Il suo ruolino ad oggi parla di 8 gol e 4 assist in 23 presenze ma solo i numeri non appaiono sufficienti per descrivere le qualità dell'ex Bayern Monaco nel giocare di sponda e far salire i compagni.

Nel 4-2-3-1 disegnato da Pioli sarebbe perfetto per agevolare la manovra dei trequartisti o all'occorrenza servire i due mediani in modo tale che siano poi loro a far fluire il gioco.