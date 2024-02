Dopo aver trovato il gol del momentaneo pareggio nella sfida di ieri, vinta 4-2 dal Bologna contro il Sassuolo, Giovanni Fabbian è sempre più al centro del progetto rossoblù, in una stagione strepitosa fin qui per la squadra di Thiago Motta, momentaneamente al quinto posto a pari punti con l'Atalanta.

Per il classe 2003 si tratta del terzo gol in appena tredici presenze in Serie A, a dimostrazione della grande vena realizzativa del centrocampista italiano, che nell'ultimo periodo sta trovando continuità a livello di titolarità e prestazioni nel 4-2-3-1 disegnato dal suo allenatore.

Il giocatore, vista l'annata positiva, potrebbe ritornare all'Inter nella prossima stagione andando a rinforzare un centrocampo già ben consolidato: il club nerazzurro l'ha ceduto in estate ai felsinei per circa 5 milioni di euro e potrebbe, in vista della sessione estiva, decidere di esercitare l'opzione di recompra inserita nell'affare a circa 12 milioni di euro.

Giovanni Fabbian: dall'affare Samardzic saltato all'ultimo all'approdo al Bologna

Non è stata un'estate semplice quella di Fabbian, che ha visto tramontare all'ultimo momento l'operazione tra Inter e Samardzic, che lo vedeva coinvolto come contropartita da girare all'Udinese. Per il centrocampista veneto però, si sono aperte le porte del Bologna che come accennato ha investito per lui 5 milioni di euro per fargli vestire la maglia rossoblù.

Il giocatore, dopo aver disputato la passata stagione in Serie B con la Reggina, siglando 8 gol in 31 presenze, ha faticato inizialmente a trovare spazio nel campionato di Serie A, pur cogliendo il primo gol alla seconda presenza da subentrato contro il Cagliari. Complici anche una serie di infortuni tra le file dei bolognesi, Fabbian è poi riuscito piano piano a ritagliarsi un posto a centrocampo, contribuendo alla scalata in classifica dei rossoblù.

Calciomercato Inter: Fabbian sarebbe l'ultimo nome per rinforzare la rosa

E' in questo contesto che si inserisce un possibile ritorno all'Inter. Dopo le recenti dichiarazioni di De Laurentiis, che avrebbe confermato l'esistenza di una trattativa in stato avanzato tra l'Inter e l'entourage di Piotr Zielinski, e l'altro colpo a parametro zero che riguarderebbe l'ingaggio dell'iraniano Mehdi Taremi, Marotta e Ausilio sarebbero infatti ancora in cerca di ulteriori rinforzi per la prossima sessione di Calciomercato.

Dopo averlo appunto ceduto in estate ai felsinei, i nerazzurri continuano a seguire il profilo di Giovanni Fabbian, sul quale avrebbero attivo un diritto di recompra per una cifra intorno ai 12 milioni di euro, e starebbero pensando di richiamarlo a Milano.

Fabbian è un classe 2003, il suo arrivo, in combinato al rientro di Carboni dal Monza e all'arrivo di Bisseck la scorsa estate, dimostrerebbe come l'Inter inizi a guardare con sempre maggiore continuità al mercato dei giovani dopo aver per anni adottato una strategia diversa mirata all'acquisizione di calciatori particolarmente esperti come Acerbi, Mkhitaryan e De Vrij.