La Juventus ha voglia di voltare pagina e di lasciarsi alle spalle i deludenti risultati ottenuti nell’ultimo mese. La sensazione è che per riuscirci Massimiliano Allegri stia metidando un cambio anche a livello tecnico passando al 4-3-3.

Nelle prove tattiche di quest'oggi infatti, il tecnico livornese ha provato la difesa a 4 che potrebbe essere proposta già a partire dal match contro il Frosinone. Nel corso dell’allenamento aperto ai media si è visto un Tiago Djalò in ottima forma. Il portoghese sembra essersi ambientato al meglio anche se resta da capire quale sarà la sua tenuta fisica in partita.

Djaló è reduce da un infortunio al ginocchio e dunque non ha i 90 minuti nelle gambe, ma vista l’assenza di Danilo e quella probabile di Alex Sandro il numero 33 juventino entra di diritto in corsa per un posto al fianco di Gleison Bremer con Gatti retrocesso in panchina.

Cambiaso provato attaccante esterno

La Juventus, nei prossimi giorni, potrebbe dover affrontare una piccola emergenza in difesa, con Danilo out per un trauma contusivo alla caviglia sinistra e De Sciglio e Alex Sandro che non si sono allenati. Il numero 2 juventino è in fase di recupero dopo l’infortunio al ginocchio ma si è dovuto fermare per un sovraccarico al soleo. Nel corso della seduta di oggi 21 febbraio, Allegri ha provato una difesa a quattro segno che sta pensando ad un cambio di modulo.

Davanti è stato testato il tridente composto, a sorpresa, da Chiesa, Vlahovic e Cambiaso, con Yildiz provato nella squadra opposta a fianco di Milik.

L'idea del tecnico toscano sarebbe quella di impiegare l'ex Genoa e Bologna come equilibratore della squadra: nei 4 del pacchetto arretrato al suo posto andrebbe così a posizionarsi Weah con Kostic dirottato sull'altra fascia e Bremer più uno tra Gatti e appunto Djalò come centrali.

In mediana inamovibili Rabiot, Locatelli e McKennie con Alcaraz possibile mossa a gara in corsa.

Cambiare per ritrovare la vittoria

Le varianti già viste in una porzione di gara contro Udinese ed Hellas Verona suggerirebbero un tridente d'attacco composto da Chiesa, Yildiz e Vlahovic ma a sorpresa Massimiliano Alegri ha provato Andrea Cambiaso in luogo del turco.

Premesso che potrebbe trattarsi di un semplice esperimento, non sarebbe certo la prima volta per il tecnico ex Milan: in passato proprio alla Juventus aveva adottato soluzioni simili come nel 2017, quando propose Juan Cuadrado (il Cambiaso di oggi) come esterno alto a fianco a Dybala e Mandzukic alle spalle di Higuain.

Il nuovo modulo venne impiegato in seguito alla pessima prestazione esibita in un Fiorentina-Juventus terminato 2-1 con rete di Higuain per i bianconeri. Da lì in poi la Juventus iniziò la cavalcata che l'avrebbe condotta nella finale di Champions League poi persa contro il Real Madrid.