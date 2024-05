Queste sono ore decisive in casa Juventus per sapere chi sarà il nuovo allenatore per la stagione 2024/2025. Il nome in cima alla lista dei desideri è Thiago Motta. Il tecnico italo, però, prima di dire sì al club bianconero deve parlare con il Bologna e comunicare la sua decisione. L’incontro tra l’allenatore e il presidente Saputo è imminente: il summit è fissato per questo giovedì 23 maggio. Dunque queste sono ore calde per il futuro della panchina della Juve che aspetta il sostituto di Massimiliano Allegri.

Cristiano Giuntoli è in attesa del via libera dall’allenatore classe '82 per cui è già pronto un contratto triennale da cinque milioni di euro.

La Juventus aspetta Thiago Motta

Quella del 20 maggio, tra Bologna e Juventus è stata una partita ricca di significato poiché i bianconeri hanno incontrato, di fatto, il loro futuro. Infatti, Thiago Motta è l’uomo scelto da Cristiano Giuntoli per rilanciare le ambizioni della Vecchia Signora.

La Juventus ha chiuso il rapporto con Massimiliano Allegri e adesso è pronta ad accogliere il suo nuovo allenatore. Thiago Motta va in scadenza al 30 giugno con il Bologna, ma nelle prossime ore, il tecnico vedrà la proprietà rossoblù per cominciare la sua decisione sul suo futuro. Un futuro che, salvo clamorose sorprese, sarà a tinte bianconere. L’allenatore dovrà ridare vigore ad un squadra che è reduce da annate difficili, anche se questa stagione, i bianconeri hanno riportato a Torino un trofeo che mancava dal 2021.

La prossima stagione, la Juve avrà di fronte a sé cinque competizioni e la squadra dovrà essere in grado di affrontare un minimo di 51 partite. Per questo motivo, la società dovrà mettere il nuovo allenatore nelle migliori condizioni per poter lavorare.

Intanto la Juve pianifica l’estate

In attesa dell’ ufficialità di Thiago Motta, la Juventus pensa anche alla preparazione estiva.

La società ha deciso di non portare la squadra negli Stati Uniti e non ci sarà nessuna tournée. La squadra bianconera lavorerà inizialmente a Torino e la base sarà ovviamente il Training Center della Continassa.

Poi tra la fine di luglio e i primi di agosto i bianconeri potrebbero spostarsi in Germania nel quartiere genera dell’Adidas.

La Juventus sarà precisamente a Herzogenaurach, poco distante da Norimberga. Insomma, per i bianconeri sarà un’estate diversa non solo dal punto di vista tecnico ma anche per quanto riguarda la programmazione.