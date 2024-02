Nella partitella mattutina della Juventus, il tecnico Massimiliano Allegri ha deciso di schierare due formazioni con un 4-3-3, un indizio che farebbe presupporre un cambio tattico imminente. Con il Frosinone dunque, la formazione bianconera potrebbe scendere in campo con un tridente composto da Dusan Vlahovic, Federico Chiesa e Andrea Cambiaso spostato in fase avanzata per dare più equilibrio alla squadra.

Juve, Allegri studia la rivoluzione: 4-3-3 e spazio ad un tridente con Cambiaso in avanti

La Juventus sta attraversando una crisi di risultati che vede la formazione non vincere da 4 turni di fila in campionato.

Un momento decisamente delicato per la compagine bianconera dal quale Massimiliano Allegri vorrebbe uscire con la forza delle idee: il tecnico toscano, nella partitella di rifinitura dell'allenamento mattutino di oggi, ha schierato così due formazioni strutturandole con una difesa a quattro, un centrocampo a tre ed un tridente offensivo. La volontà del livornese potrebbe dunque essere quella di togliere un uomo dal reparto arretrato per aggiungerne uno in avanti: una mossa simile a quella operata da Daniele De Rossi ereditando la panchina della Roma da Mourinho e che garantirebbe sicuramente più tracce offensive ed un numero di gol maggiore rispetto ad un modulo più conservativo quale il 3-5-2.

Il Frosinone, reduce da 3 sconfitte consecutive rimediate in campionato, apparirebbe quindi l'avversario ideale per testare un cambio tattico che dalle parti della Continassa non si vede da oltre un anno e mezzo.

Juventus, quale formazione potrebbe scendere in campo con il Frosinone

Con il Frosinone dunque, la Juventus potrebbe schierare una difesa a 4 composta da Danilo e Bremer come centrali e Kostic e Weah sulle fasce.

A centrocampo, Rabiot e McKennie dovrebbero fiancheggiare Locatelli in cabina di regia mentre in attacco il tridente potrebbe essere composto da Chiesa, Vlahovic e Cambiaso, l'uomo che fungerebbe da stabilizzatore tra i reparti. Da non escludere anche l'utilizzo di Carlos Alcaraz.

Cosa pensano i tifosi della Juventus di un eventuale cambio di modulo

Diversi tifosi della Juventus hanno commentato l'eventuale cambio di modulo che Allegri starebbe studiando per la partita con il Frosinone: "Allegri non insegna calcio ma è un gestore dei calciatori dunque il modulo è relativo. In 2 mesi si è già mangiato il cervello di Yldiz impiegandolo a centrocampo in attacco e sulla fascia con compiti anche difensivi. Chiesa malgrado i problemi fisici è già stato tramortito con compiti difensivi sulla fascia, inutile continuare così. Unico obiettivo il 4° posto e zero gioco!!" scrive un tifoso mentre un altro aggiunge: "Non si tratta di modulo, ma fondamentalmente di concetti di gioco, Inzaghi con il 3-5-2 gioca alla grande, quando in genere le maggiori squadre europee giocano con i 4 in difesa.

Eppure l'Inter ha mostrato una grandissima organizzazione e un grande gioco sia in fase offensiva che difensiva. Ma il problema è che la Juve non ha un gioco e non lo avrà mai, perché se non si è visto in tre anni non penso che si vedrà ora, perché Allegri non è in grado di insegnare calcio altrimenti lo avrebbe già insegnato! Neanche il 555 di Cana' ci salverà unica soluzione Allegriout".