Massimo Carrera, ex difensore e allenatore in seconda della Juventus, ha condiviso alcune interessanti valutazioni in un'intervista esclusiva a TuttoJuve.com. Ha iniziato parlando del docufilm su Marcello Lippi, definendolo una serata emozionante che ha permesso di ricordare i successi ottenuti con il mister. Carrera ha sottolineato l'insegnamento ricevuto da Lippi, non solo in campo ma anche nella vita, e ha espresso gratitudine per il riconoscimento ricevuto. Ha parlato della stagione della Juventus, dicendo la sua anche sul match della prossima giornata di campionato contro il Napoli.

Interessanti anche alcune valutazioni su Vlahovic, Yildiz e Chiesa.

Massimo Carrera su Napoli-Juventus

Riguardo alla situazione attuale della Juventus, Carrera ha descritto la vittoria contro il Frosinone come importante e si è augurato che il team possa ripartire con determinazione, affrontando ogni partita con impegno. Ha evidenziato l'importanza di lottare fino alla fine e di dare sempre il massimo, sottolineando che la squadra non dovrebbe essere attendista ma giocare il proprio calcio.

Sul prossimo match contro il Napoli, Carrera si attende una sfida difficile per entrambe le squadre, sottolineando l'importanza per la Juventus di giocare senza timori e cercare i tre punti. Ha ribadito che il passato non conta e che l'obiettivo principale è concentrarsi sul presente.

Le valutazioni su Vlahovic, Yildiz e Chiesa

"Molto importante ritrovare un attaccante che comincia a segnare con continuità. Il riferimento offensivo è sempre importante, ed è sempre un valore aggiunto per la squadra". Queste le dichiarazioni di Massimo Carrera su Vlahovic e sulla bravura nel finalizzare le azioni da gol. In merito invece al compagno ideale del nazionale della Serbia, il tecnico ha dichiarato: "Yildiz si sposa meglio, anche perché Chiesa gioca meglio sulla fascia ed è più solista".

Sul momento del Napoli, Carrera ha attribuito le difficoltà della squadra a cambiamenti frequenti di allenatore e a una mancanza di continuità e motivazione rispetto alla stagione precedente. Ha sottolineato l'importanza della mentalità vincente e della motivazione costante per ripetersi nel tempo.

Gli elogi a Rugani e a Bremer

Infine, Carrera ha parlato positivamente del giocatore Daniele Rugani dichiarando: "Non tutti pensano che sia un fuoriclasse, ma per me è un gran giocatore poiché si fa trovare sempre pronto nei momenti importanti". In merito alla possibile partenza di Bremer, il tecnico ha dichiarato: "Vorrei un altro giocatore come lui, altrimenti lo terrei".

Verso Napoli-Juventus

La Juventus potrebbe affrontare il Napoli senza Danilo e Chiesa, il brasiliano potrebbe non recuperare dall'infortunio subito contro il Verona, così come il giocatore italiano, che ha rimediato una botta in allenamento. Contro il Napoli non ci saranno neanche gli infortunati Rabiot e McKennie, di conseguenza la formazione sembra essere delineata.

Juventus (3-5-2): Szczeny - Gatti, Bremer, Rugani - Cambiaso, Nicolussi Caviglia, Locatelli, Alcaraz, Kostic - Yildiz, Vlahovic. Allenatore Massimiliano Allegri.