La Juventus prosegue la preparazione in vista della gara contro l’Udinese e per Massimiliano Allegri non ci sono buone notizie. Infatti, Dusan Vlahovic continua a lavorare a parte e non ci sarà per la partita di lunedì 12 febbraio. Il serbo non ha smaltito il sovraccarico muscolare accusato contro l’Inter e adesso spera di tornare a disposizione per la gara col Verona. Dunque contro l’Udinese ci sarà il ritorno dal primo minuto di Arek Milik, al suo fianco, invece, ci sarà uno fra Kenan Yildiz e Federico Chiesa.

Chiesa e Milik cercano riscatto

L’assenza di Dusan Vlahovic contro l’Udinese permetterà ad Arek Milik di riscattarsi dopo un periodo di alti e bassi.

Il polacco cercherà di farsi perdonare dopo l’espulsione rimediata nel primo tempo contro l’Empoli che di fatto ha fermato la corsa della Juventus. La squadra, dopo la sua ingenuità è rimasta in 10 e alla fine ha pareggiato contro i toscani, prima di essere poi battuta la settimana successiva nello scontro diretto con l'Inter.

Anche Federico Chiesa cerca riscatto dopo un mese e mezzo in cui ha dovuto fermarsi molto spesso e ormai non segna dal 16 gennaio. L’ex Fiorentina, però, è in ballottaggio con Kenan Yildiz, che di certo non è intenzionato a lasciare il suo posto in attacco. Il dualismo tra i due potrebbe spingerli a fare il meglio per conquistare definitivamente Massimiliano Allegri.

Alcaraz in rampa di lancio

In questi giorni intanto il centrocampista Carlos Alcaraz ha cominciato sempre di più a prendere confidenza con il mondo Juventus: Massimiliano Allegri sta iniziando a spiegargli cosa vuole da lui e lui sta dando le giuste risposte.

Alcara può giocare come mezzala destra al posto di McKennie. L’americano, però, non perderebbe il suo posto da titolare ma potrebbe essere dirottato sulla corsia di destra.

L’argentino, inoltre, può agire come trequartista alle spalle delle due punte: in tal caso la squadra potrebbe schierarsi con un 3-4-1-2. A quanto pare Alcaraz contro l’Udinese, troverà spazio, anche se probabilmente a gara in corso.

Lunedì 12 febbraio, intanto, ci sarà un’assenza pesante in difesa visto che mancherà Danilo.

Al suo posto ci sarà uno fra Daniele Rugani e Alex Sandro. Qualcosa in più sulle scelte di formazione e sullo stato di forma dei giocatori si capirà questa domenica 11 febbraio durante la conferenza stampa della vigilia di Massimiliano Allegri che si terrà alle ore 14.