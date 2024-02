Il prossimo Calciomercato estivo si preannuncia molto importante per la Juventus, specialmente considerando le possibili partenze di alcuni giocatori difensivi. Proprio per questo si sta lavorando all'acquisto di un centrale difensivo che possa rappresentare il presente e il futuro della società bianconera.

Una delle possibilità considerate riguarda il talentuoso difensore del Bologna, Riccardo Calafiori, il cui rendimento è stato particolarmente notevole nella stagione attuale. Nonostante la sua natura di terzino sinistro, Calafiori ha dimostrato grande versatilità schierandosi anche come difensore centrale con buoni risultati.

Per attutire l'investimento la Juve potrebbe offrire il cartellino di Facundo Gonzalez, giocatore in prestito alla Sampdoria.

La Juventus vorrebbe Calafiori

La Juventus in estate potrebbe andare incontro a diversi cambiamenti in difesa. Non dovrebbe prolungare il contratto Alex Sandro, in scadenza di contratto a giugno 2024, e non sarebbe esclusa la partenza di Bremer in caso di offerta da almeno 70 milioni di euro. Proprio per questo si sta lavorando ad almeno un profilo da acquistare, piace Riccardo Calafiori protagonista di una stagione importante al Bologna dopo l'esperienza professionale al Basilea e alla Roma. Il merito di Thiago Motta è stato quello di valorizzarlo nel ruolo di centrale difensivo sinistro ed è diventato uno dei migliori nel campionato italiano.

La sua valutazione di mercato è di almeno 20 milioni di euro, per cercare di alleggerire l'investimento la società bianconera potrebbe offrire in cambio Facundo Gonzalez, difensore di proprietà bianconera attualmente in prestito alla Sampdoria in Serie B. Ovviamente sarà necessario aggiungere una parte importante in soldi considerando la differente valutazione di mercato dei due giocatori.

Fra l'altro, come confermano diverse indiscrezioni di mercato, Calafiori in caso di arrivo alla Juventus potrebbe ritrovare Thiago Motta, uno dei nomi avvicinati alla panchina della Juventus in caso di addio a fine stagione di Massimiliano Allegri.

La stagione fin qui disputata da Riccardo Calafiori

Il giocatore Riccardo Calafiori ha disputato fino ad adesso 22 match nel campionato italiano fornendo 2 assist decisivi ai suoi compagni.

A questi bisogna aggiungere 3 match di Coppa Italia. La stagione l'aveva iniziata al Basilea, nel recente calciomercato estivo è stato acquistato dal Bologna per 4 milioni di euro. Il 21enne è cresciuto nel settore giovanile della Roma, ha fatto anche un'esperienza professionale in prestito al Genoa nel calciomercato invernale del 2022 prima del ritorno nella società romana e del trasferimento nell'estate al Basilea. Solo una stagione nella società svizzera prima dell'approdo al Bologna nel 2023.