Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato il fantasista attualmente in forza nell'Aston Villa Nicolò Zaniolo, ma il cui cartellino è di proprietà del Galatasaray, gradirebbe la possibilità di tornare a giocare in Serie A nella prossima stagione. La Juventus potrebbe prendere in considerazione il suo profilo qualora dovesse cedere Federico Chiesa.

Calciomercato: l'Aston Villa difficilmente riscatterà Zaniolo, lui pensa al ritorno in Serie A

Nicolò Zaniolo starebbe già pensando al futuro e secondo alcune indiscrezioni il suo desiderio sarebbe quello di rientrare in Italia.

Una volontà, quella del classe '99, che nascerebbe dalla complicata avventura che sta vivendo in Premier League: con la maglia dell'Aston Villa, l'attaccante ex Roma è stato infatti impiegato per 16 volte, collezionando 532 minuti e ha segnato un solo gol.

Attualmente pare quindi difficile che il club di Birmingham decida di riscattare a titolo definitivo il giocatore dal Galatasaray: come pattuito in estate per l'acquisto a titolo definitivo servirebbero 22,5 milioni di euro, più altri 15,5 milioni per eventuali bonus e il 10% sull'eventuale futura rivendita.

Se Zaniolo dovesse tornare in estate al club di Istanbul, a quel punto non sarebbe da escludere una nuova cessione in prestito: in questo caso, la Juventus potrebbe farsi avanti.

Juventus, il nome di Zaniolo può tornare di moda in estate

La Juventus è stata sulle orme di Zaniolo sin da quando militava nella Roma e quindi a giugno il suo nome potrebbe tornare di moda per la società piemontese, in particolare in caso di cessione di Federico Chiesa, ipotesi che può essere presa in considerazione in caso di mancato rinnovo contrattuale, attualmente in scadenza nel 2025.

Vista la sua stagione negativa con l'Aston Villa sarebbe in calo, a oggi la valutazione di Zaniolo si aggirerebbe intorno ai 25 milioni di euro, una somma non eccessiva in relazione all'età del calciatore, che compirà 25 anni a inizio luglio, e alle sue potenzialità.

Ipotesi tattiche: la Juve se arrivasse Zaniolo

La Juventus, qualora riuscisse davvero ad avvalersi delle prestazioni sportive di Nicolò Zaniolo, si garantirebbe un calciatore duttile su tutto il fronte offensivo: il classe '99 ha dimostrato nel corso della sua carriera di saper dare il meglio di sé partendo largo da destra in un 3-5-2 o in un 4-3-3, ma talvolta ha anche vestito i panni del trequartista dietro le punte. Inoltre potrebbe essere utile anche come seconda punta, a fianco di un centravanti di peso.