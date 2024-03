Nelle scorse ore è arrivata la decisione del giudice sportivo per quanto concerne la possibile squalifica di Francesco Acerbi per presunti insulti razzisti nei confronti di Juan Jesus nella partita tra Inter e Napoli: il difensore nerazzurro è stato quindi assolto per mancanza di prove certe e non salterà partite in campionato ne sarà escluso dal giro della nazionale come si era ipotizzato.

Inter, Acerbi non verrà squalificato per il caso Juan Jesus: secondo il giudice sportivo non ci sarebbero sufficienti prove

Francesco Acerbi non sarà punito con alcuna sanzione dopo l'episodio che avrebbe visto il difensore dell'Inter utilizzare epiteti di stampo razzista nei confronti di Juan Jesus nella gara di campionato giocata tra i nerazzurri ed il Napoli.

Da quello che si legge nel comunicato emesso dal giudice sportivo, non ci sarebbero sufficienti prove per attuare sanzioni nei confronti del classe '88: "Essendo raggiunta sicuramente la prova dell’offesa ma rimanendo il contenuto gravemente discriminatorio confinato alle parole del soggetto offeso, senza alcun ulteriore supporto probatorio. Ritenuto pertanto che non si raggiunge nella fattispecie il livello minimo di certezza circa il contenuto, decide di non applicare le sanzioni nei confronti del calciatore Acerbi". Si conclude dunque in una bolla di sapone un episodio che ha fatto discutere tanto nelle ultime settimane.

Nessuna squalifica per Acerbi, sui social spopola l'hashtag #Marottaleague: 'Quindi ora Juan Jesus sarà squalificato perché ha mentito?'

La mancata squalifica di Francesco Acerbi ha scatenato gli utenti social di X che in poche ore hanno riportato l'hashtag #Marottaleague tra i più trend più caldi in Italia. Tantissimi tifosi si sono dunque lamentati del presunto trattamento di favore ricevuto dall'Inter: "Quindi se ti sussurro n***o all'orecchio posso farlo perché non viene sentito dagli altri?

Acerbi fa il dito medio alla curva avversaria? Niente squalifica. Inzaghi telefona in spogliatoio da squalificato? Niente squalifica. Acerbi razzista? Niente squalifica. Gli intoccabili" scrive esacerbato un tifoso, mentre un altro aggiunge: "Quindi ora Juan Jesus che ha mentito spudoratamente cosa facciamo? Perché questa sentenza stabilisce che Juan Jesus ha mentito e cercato di far squalificare Acerbi già in campo per un insulto razzista che non ha mai ricevuto".

Un altro tifoso ancora infine, sottolinea quanto segue: "Scontato. Sia perché era il classico ‘la mia parola contro la tua’, sia perché in alcuni precedenti, nonostante le prove (es. de Rossi-Mandzukic nel 2016), non si fece nulla. Io ho sempre creduto a Juan Jesus e continuo a farlo, ma in un certo senso è un bene sia stato deciso così".