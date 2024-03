Nelle scorse ore il giornalista sportivo Giovanni Albanese ha parlato al canale Youtube Juventibus del periodo complicato in termini di risultati della Juventus, sottolineando come Massimiliano Allegri sia il principale responsabile del periodo nero dei piemontesi.

Juventus, Albanese: 'Allegri è responsabile del crollo verticale di questa squadra al 90%'

Il giornalista Giovanni Albanese è stato ospite del canale Youtube Juventibus e parlando del momento complicato che sta attraversando la Juventus ha detto: "Rispetto al crollo verticale dell'ultimo mese e mezzo Allegri è responsabile al 90% perché a un certo punto il momento di difficoltà lo devi prevedere e comunque lo devi gestire.

Se non sei in grado di prevenirlo, perché siamo ancora nel pieno di questo crollo totale, poi arrivano le responsabilità degli altri: arriva la responsabilità di una dirigenza che deve cambiare la propria operatività in questo momento delicato, perché ci sono da raggiungere obiettivi che sono di fondamentale importanza per la solidità del club e quindi anche la dirigenza non può rimanere in silenzio".

Poi il giornalista ha proseguito: "Per questo motivo alcuni personaggi hanno dato un indirizzo ben preciso, le parole di Scanavino ad esempio non solo banali, cosi come deve esserci una presa di coscienza anche dei calciatori, che sono quelli che scendono in campo. Loro stessi ci hanno raccontato di avere delle ambizioni superiori a quelle che riconosceva realisticamente Allegri".

Albanese ha poi concluso il proprio intervento dicendo: "Come può uscire la Juve da questo limbo? L'allenatore ha già dimostrato di non avere ne la voglia ne tanto meno l'idea di inventarsi qualcosa di diverso, quindi in questo momento deve esserci una squadra sporca ma efficace. Deve fare punti per raggiungere l'obiettivo, perché questa rosa ha un potenziale superiore a quello che gli viene riconosciuto dal proprio allenatore".

I commenti dei tifosi: 'Allegri è un allenatore obsoleto'

Le parole di Albanese hanno raccolto l'interesse di molti tifosi della Juventus, in particolare sui social un supporter ha analizzato: "Un allenatore che dopo tre anni dice che ce ne vorranno ancora tre o quattro per tornare a vincere il campionato nonostante la buona ossatura della squadra e che in Champions fa capire che non arriveremo tra le prime otto e quindi già parte battuto dovrebbe essere sostituito immediatamente a fine campionato.

Rappresenta un grosso problema per il raggiungimento dei risultati economici della società e per la valorizzazione del brand e quindi per i risultati del merchandising del marketing". Per poi proseguire: "Lasciamo stare i tifosi, ma da un punto di vista economico aziendale la società non può accettare le parole di Allegri. Riconoscenza per ciò che ha fatto nel momento di difficoltà ma nelle aziende quando suona l’ora devi cambiare senza se e senza va".

Un altro tifoso invece scrive più duramente: "Allegri era un gestore di grandi giocatori, mentre ora è solo un allenatore obsoleto, senza idee, senza gioco, senza garra, il nulla assoluto".