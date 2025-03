Nelle scorse ore il giornalista Marcello Chirico ha parlato sul proprio canale Youtube dicendosi perplesso rispetto alle indiscrezioni che vorrebbero la Juventus pronta a promuovere Giorgio Chiellini come direttore generale del club. Secondo Chirico infatti, tra l'ex difensore bianconero e l'attuale ds Cristiano Giuntoli non scorrerebbe buon sangue e quindi la vicenda non sarebbe cosi semplice da attuare.

Juventus, Chirico perplesso: 'Chiellini e Giuntoli non vanno d'accordo ed il club mette l'ex difensore come dg?'

Il giornalista Marcello Chirico ha registrato un video sul proprio canale Youtube nel quale commenta la notizia che vorrebbe la Juventus pronta a promuovere Giorgio Chiellini come direttore generale del club bianconero: "Leggo queste indiscrezioni sull'ex difensore e mi faccio due domande, la prima: ma i rapporti tra Chiellini e Giuntoli come sono?

Perché dalle voci che mi erano arrivare mi risulta non fossero così ottimali. Cioè, non giungo al punto a cui sono giunti altri nel dire che Chiellini non può nemmeno entrare sui campi della Continassa perché Giuntoli glielo vieta. Questo lo si diceva già quando c'era Allegri ed io rimango dubbioso in merito a certe affermazioni".

Chirico ha poi continuato: "Ma il problema è che tra i due non è nato un gran feeling e quindi adesso glielo mettono come direttore generale perché bisogna portare Juventinità? lo fanno sapendo che Giuntoli preferirebbe non avere Chiellini col quale non va completamente d'accordo e glielo mettono comunque? allora significa che vogliono far arrabbiare Giuntoli, quindi vogliono far fuori anche lui?

cioè non mi voglio spingere così oltre perché mi sembra che il ds in questo momento al di là di come stia andando la Juventus abbia pieni poteri".

Il giornalista ha proseguito: "Io francamente sapevo che Chiellini sarebbe stato poco a poco introdotto all'interno della Juve trovandogli anche una collocazione dentro al futuro CDA e lui ci potrebbe farne parte anche senza diventare per forza direttore generale".

Chirico ha poi concluso ponendosi la seconda domanda: "Ma Maurizio Scanavino non doveva restare direttore generale generale fino al 2027, cioè fino a quando la Juventus ha programmato il ritorno al pareggio di bilancio?".

Juve, i tifosi rispondono a Chirico: 'Giuntoli è un dipendente e non deve mettere bocca se in società vogliono Chiellini'

Le parole di Chirico hanno scatenato la discussione sul web: "Giuntoli è un dipendente se la Juve vuole mettere Chiellini, cosa che sarebbe buona e giusta secondo me, lui non deve dire nulla al massimo se proprio non fosse d’accordo da le dimissioni e si accomoda alla porta" scrive un utente di Youtube. Un altro poi rintuzza: "In Juventus circolano tanti personaggi ,non proprio bianconeri. Chiellini potrebbe davvero fare molto lavorando sul futuro".