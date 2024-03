La precaria situazione finanziaria della proprietà dell'Inter impone ai dirigenti nerazzurri di condurre un mercato a 0 per le sessioni a venire. Ogni operazione dunque verrà finanziata dalle cessioni.

Rientra ampiamente nei piani tecnici della digirenza e il club ci punta molto per il futuro, ma anche Marcus Thuram potrebbe non essere esente dai ragionamenti di natura economica in corso in Viale della Liberazione: se dovesse arrivare un'offerta monstre da oltre 70 milioni di euro la società potrebbe così prendere in considerazione l'ipotesi di una cessione.

L'alternativa è che qualcuno si presenti per saldare la clausola rescissoria da 95 milioni di euro, a quel punto l'Inter non avrebbe voce in capitolo e dovrebbe gioco forza lasciare andare il francese.

Venendo al Napoli invece, la società azzurra sarebbe decisa a sfidare la Juventus per Teun Koopmeiners, con la cessione ormai certa di Victor Osimhen che potrebbe servire per finanziare l'operazione.

Thuram via solo per un'offerta monstre

L'Inter potrebbe dunque operare un sacrifico in uscita per finanziare il mercato in entrata. Già archiviati i colpi Mehdi Taremi e Piotr Zielinski, che arriveranno a parametro zero, altri profili quali quelli di Buongiorno del Torino e Gudmundsson del Genoa sarebbero finiti nel mirino del club, che per perseguire i propri obiettivi dovrà però cedere.

Arrivato a parametro zero lo scorso anno, Marcus Thuram ha stupito tutti, firmando 10 gol e 10 assist in 27 presenze in Serie A: la sua valutazione è così schizzata alle stelle, con diversi club di Premier League che potrebbero sondare il terreno, su tutti il Manchester United. L'Inter però punta molto sul figlio d'arte di Lilian per il futuro e non si siederà al tavolo delle trattative per meno di 70 milioni di euro.

Va inoltre ricordato che nel suo contratto è presente una clausola da 95 milioni di euro, se qualcuno comunicasse l'intenzione di pagarla il club, come risaputo, non avrebbe voce in capitolo.

Napoli su Koopmeiners

Il Napoli invece avrebbe messo gli occhi su Teun Koopmeiners in vista della prossima sessione di Calciomercato. Il centrocampista olandese, come da lui stesso ammesso, era stato sondato anche la scorsa estate ma alla fine l'accordo economico con l'Atalanta non è stato trovato.

Le due società, però, potrebbero riparlarne, pur con una valutazione inevitabilmente rivista verso l'alto dato che il giocatore anche quest'anno sta facendo la differenza (10 gol per lui in questa Serie A). La Dea lo valuta tra i 50 e i 60 milioni di euro, una cifra notevole che il club di De Laurentiis proverà ad abbassare offrendo il cartellino di Folorunsho, valutato tra i 10 e i 15 milioni di euro. Sull'olandese inoltre è fortissima la Juventus, che avrebbe già trovato l'intesa con l'entourage del calciatore orobico sulla base di 4.5 milioni di euro. Non sarà facile dunque per i partenopei inserirsi nell'affare, ma la cessione di Osimhen potrebbe recare in dote le giuste risorse.

Il nuovo Napoli

Tenendo presente che il prossimo anno il club azzurro potrebbe avere una nuova guida tecnica, con Antonio Conte, il vero sogno del club, e Vincenzo Italiano, candidati ad oggi in pole, è ipotizzabile supporre che si assista ad una vera e propria rivoluzione.

A muovere tutto o quasi potrebbe essere la cessione di Victor Osimhen: il suo addio è ormai certo, l'ha confermato lui stesso, ciò che non è ancora chiaro è quanto il club incasserà. Considerate le richieste di De Laurentiis è ragionevole immaginare una cifra tra 90 e 120 milioni di euro.

Tenendo conto di tutti i rumors che oggi imperversano a proposito della prossima sessione estiva - al momento comunque solo indiscrezioni e nulla più - il Napoli del prossimo anno potrebbe schierarsi con un 3-5-2 così composto:

Meret; Ismajli, Rrahmani, Senesi; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, Koopmeiners, Olivera; Kvaratskhelia, Zirkzee.