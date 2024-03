Nelle scorse ore Massimo Brambati ha parlato a TMW Radio della possibilità di vedere Gian Piero Gasperini un giorno seduto sulla panchina della Juventus: secondo l'ex calciatore il tecnico piemontese sarebbe pronto per guidare una big del campionato italiano.

Brambati: 'Come vedrei Gasperini alla Juventus? Bene, è un tecnico che è pronto per una big da tanto tempo'

L'ex calciatore Massimo Brambati è stato intervistato nelle scorse ore ai microfoni di TMW Radio e parlando di un ipotetico approdo alla Juventus di Gian Piero Gasperini alla Juventus ha detto: "Lo vedrei bene, è da tanto tempo che è pronto per una big.

Quando fece il passo all'Inter sbagliò il momento, ma lo era per tutti in quella Inter".

Poi spostandosi sulla partita di domenica pomeriggio fra la Dea e la Juventus, l'opinionista ha detto: "Vedo favorita l'Atalanta, poi non si sa se recupera MecKennie e con Alcaraz out ha il centrocampo da inventare. Ci sono giocatori che non hanno la forza e la qualità per poter sopperire a queste mancanze. In più manca Vlahovic davanti, e oggi uno come lui pesa".

Brambati, parlando poi di Bologna-Inter ha esortato il tecnico degli emiliani Thiago Motta a non mettere pressione ad una squadra che sta vivendo un'annata che potrebbe chiudersi con un posizionamento valido per la prossima Champions League. Mentre parlando poi della Roma e di Daniele De Rossi, ha evidenziato come la società giallorossa dovrebbe confermare il neo tecnico dei capitolini non tanto per i risultati ottenuti in questi due mesi di militanza, ma per il gioco proposto settimanalmente dalla squadra.

Poi l'opinionista ha dedicato un ultimo pensiero al coach del Brighton Roberto De Zerbi: quest'ultimo, a detta dell'ex calciatore, starebbe faticando a guidare una squadra senza esperienza e con tanti infortunati e non sarebbe adatto a un progetto costruito per ottenere vittorie.

Ipotesi tattiche: la formazione bianconera se arrivasse Gasperini

Alla Juventus non è la prima volta che viene accostato il nome di Gian Piero Gasperini, ma come giocherebbe la formazione bianconera se approdasse davvero alla Continassa? In difesa le cose sostanzialmente non muterebbero, in quanto il tecnico piemontese ama da sempre schierare una retroguardia composta da tre elementi.

I cambiamenti più evidenti si registrerebbero a centrocampo, dove il tecnico di Grugliasco piazzerebbe due mediani di corsa anziché i tre attualmente impiegati da Allegri. Mentre in attacco Gasperini è solito schierare un tridente composto o da due laterali e una prima punta oppure da due attaccanti e un trequartista.