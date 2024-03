E’ il momento di fare sul serio e se il Milan vuole andare fino in fondo deve prima passare lo scoglio dello Slavia Praga. Sono rimaste solo 16 squadre agli ottavi di Europa League e il Milan deve ringraziare l’urna per non aver trovato avversari più temibili, ma il percorso quasi netto dello Slavia Praga deve far temere e riflettere i rossoneri. La squadra della Repubblica Ceca infatti era nel girone della Roma ed ha vinto ben 5 partite su 6. L’unica sconfitta è avvenuta proprio allo Stadio Olimpico ad opera della Roma che al tempo era guidata da Josè Mourinho.

Il Milan dopo essere uscito dalla Champions League ha superato i play off per arrivare agli ottavi eliminando i francesi del Rennes. Nel mezzo un pareggio con l’Atalanta e una vittoria per il Milan con tante polemiche allo Stadio Olimpico di Roma contro la Lazio.

Fattore campo favorevole agli ospiti dato che l’andata si gioca a San Siro alle ore 21 di giovedì 7 marzo con il ritorno a Praga il 14 marzo. Il fischio d’inizio ad opera del turco Meler con gli assistenti Eyisoy ed Ersoy.Il quarto ufficiale di gara è Kardesler.Alla sala VAR Ulusoy e in assistenza AVAR Bitigen.

Abbondanza mai vista in casa rossonera dove l’unico vero assente in questo momento è solamente Tommaso Pobega.

Stefano Pioli sta valutando tra gli impegni di campionato e la stanchezza dei giocatori. Gli squalificati in campionato Florenzi e Rafael Leao dovrebbero essere titolari, mentre l’altro squalificato Luka Jovic non ha ancora convinto il Mister e dovrebbe partire titolare Giroud. A centrocampo Ismael Bennacer dovrebbe accomodarsi in panchina con Yacine Adli a fare coppia assieme a Tijiani Reijnders e Loftus-Cheek a muoversi tra le linee.

Pulisic dovrebbe completare lo schieramento d’attacco con Okafor e Chukwueze pronti a subentrare per far ulteriormente emergere il loro valore.

I convocati di Stefano Pioli per il Milan:

Portieri: Maignan, Mirante, Sportiello.

Difensori: Calabria, Florenzi, Kalulu, Kjaer, Gabbia, T. Hernandez, Tomori, Thiaw, Terracciano,

Centrocampisti: Adli, Bennacer, Loftus-Cheek, Musah, Reijnders

Attaccanti: Chukwueze, Giroud, Okafor, Jovic, Leao, Pulisic.

Milan - Slavia Praga le quote e il pronostico:

I bookmakers sembrano non aver alcun dubbio dando la vittoria del Milan a 1,45 con il pareggio a 4,50 mentre il segno due a 7 è molto elevato. La quota GOL a 2 sembra essere interessante con la quota NOGOL a 1,73. Per quanto riguarda le quote gol gli over 2,5 sono quotati 1,83 mentre la quota over 3,5 a 3,10 fanno pensare ad una partita con carenza di gol o non più di 3.

Il risultato esatto con la quota più bassa è la vittoria per 1-0 che viene pagata 6,25 seguito dal 2-0 a 6,5 e dal 2-1 a 8,75. Il pareggio per 1-1 viene pagato ben 9. Il marcatore che dovrebbe aprire le danze del gol è Olivier Giroud con quota 4,50 seguito da Rafael Leao a 5,5 e da Noah Okafor che condivide la quota con Luka Jovi a 6. Per lo Slavia Praga a 9,50 ci sono gli attaccanti Jurecka e Chtyil