Stanno facendo discutere sul web le parole usate sulla pagina TikTok del portale ilbianconero.com da Marcello Chirico, giornalista vicino ai colori della Juventus secondo il quale l'Inter usufruirebbe di un aiuto arbitrale evidente ad ogni partita di campionato.

Juventus, Chirico all'attacco: 'L'Inter è forte ma giova di un episodio clamoroso a proprio favore in ogni match'

Il giornalista sportivo Marcello Chirico ha registrato un video pubblicato sulla pagina TikTok del portale ilbianconero,com dedicato ai presunti aiuti arbitrali che avrebbe ricevuto l'Inter in questa stagione: "Qui non si tratta di "rosicare" come sostengono gli interisti, qui si tratta di dire semplicemente come stanno le cose: l'Inter è molto forte ma è favorita dagli arbitri in modo costante e sfacciato.

C'è un episodio clamoroso quasi ad ogni partita di campionato, l'ultimo il rigore inesistente concessole contro il Genova. In genere quando interviene il Var è per indurre l'arbitro a modificare la propria decisione, invece questa volta Ayroldi non l'ha modificata. Mancata l'immagine giusta? Quelle che hanno mandato in onda le tv erano più che sufficienti, di cosa aveva bisogno l'arbitro per convincersi del contrario?". Chirico, concludendo il suo incipit contro l'Inter ha poi detto: "L'Inter è forte ma senza quel rigore magari la partita non la vince, cosi come magari non avrebbe vinto a Napoli, a Firenze, col Verona, nemmeno pareggiato a Marassi con Genova e magari non avrebbe nemmeno 15 punti di vantaggio in classifica.

L'Inter è forte in campo ma probabilmente anche all'Interno delle istituzioni sportive e non solo in quelle, altrimenti in parlamento sarebbero già fioccate le interrogazioni parlamentarti e qualche media avrebbe già orchestrato qualche nuova calciopoli. Invece non succede, chiedetevi perché".

Juve, le parole di Chirico scatenato gli utenti: 'Se pensi questo ritiratevi dal campionato'

Le parole di Chirico hanno scatenato in poche ore centinaia di repliche di tifosi più o meno in linea con il suo pensiero: "Ma allora se pensi davvero questo perché guardi ancora il campionato? Perché la tua società se si sente "vittima" non so ritira dal campionato per protesta?

Alimentate un clima pericoloso senza prove" replica stizzito un utente mentre un altro aggiunge: "Si tratta di ammettere che la Juve ai tempi del non var ha usufruito di infiniti aiuti arbitrali tant'è che è venuta fuori calciapoli con una sola squadra che è stata punita e cioè la Juve". Tra i messaggi in replica alle parole di Chirico si leggono anche tanti tifosi d'accordo con Chirico:" Come detto da lei, si sono forti, ma allo stesso tempo in tutto il campionato hanno avuto molti aiuti arbitrali. Non avrebbe i 15 punti di vantaggio, il campionato sarebbe ancora aperto" scrive un utente, mentre un altro aggiunge: "E con l'Atalanta? annullato il gol dell 1-0, dato un rigore falsato... sei già forte, così si può anche non giocare. Peraltro sono pure fortunati con rigori sbagliati dagli avversari nei minuti finali".