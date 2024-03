La 27^ giornata di Serie A e di Fantacalcio si apre con il big match Lazio - Milan che si disputerà oggi alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma e si chiuderà lunedì alle 20:45 con Inter - Genoa. Occhi puntati sulle probabili formazioni che fanno i conti con le infermerie dei club. A poche ore dal fischio d'inizio di questa giornata di calcio e Fantacalcio, sono ancora molti i dubbi, dal neo ristabilito Berardi al nuovo infortunio di Chiesa.

Berardi pronto a tornare in campo, infortunio in allenamento per Chiesa

Berardi è pronto ad assaggiare il campo dopo la panchina contro il Napoli nel recupero della 21^ giornata.

Il Sassuolo scenderà in campo domenica alle 12:30 nella gara contro l'Empoli. Difficilmente avrà spazio dal primo minuto, ma con un Sassuolo allo sbando, anche 15 minuti del bomber calabrese possono essere importanti.

Thuram ha rimediato una botta al piede nel corso dell'allenamento di ieri e verrà valutato nelle prossime ore da Stefano Pioli. Il dubbio circa la sua presenza nella sfida questa sera alle 20:45 contro la Lazio all'Olimpico, sarà sciolto solamente nel corso della giornata. In ripresa dall'infortunio muscolare all'adduttore. Difficilmente verrà rischiato nella partita di lunedì contro il Genoa, le probabilità che tocchi il campo sono minime. Più probabile rivederlo contro il Bologna nel match della 28^ giornata.

Al suo posto è pronto a scendere in campo uno tra Arnautovic e Sanchez, per fare da spalla al capocannoniere Lautaro Martinez.

In casa Juventus non arrivano di certo buone notizie. Stando alle prime indicazioni, infatti, Federico Chiesa ha dovuto abbandonare la seduta di mercoledì a causa di un brutto colpo ricevuto da un compagno in uno scontro di gioco.

Contro il Napoli sarà in panchina, pronto per al massimo uno spezzone di gara. Mister Allegri si coprirà probabilmente con il giovane turco Yildiz, che ormai in rampa di lancio ha un'occasione per mettersi in mostra nel big match contro il Napoli.

Non solo Chiesa in dubbio per la sfida al Maradona contro il Napoli. Danilo rimane in dubbio sulla convocazione, continua ad allenarsi in maniera differenziata, ma dallo staff non trapela ottimismo.

Più probabile la presenza del capitano in panchina per ritrovarlo al 100% nella 28^ giornata.

Zaccagni ha evidenziato molti miglioramenti negli ultimi giorni, rimane in ballottaggio con Isaksen per un posto dal primo minuto fino a poche ore dal fischio d'inizio. Sarri e il suo staff continuano a monitorare le condizione del numero 20 bianco celeste, e sono ottime le probabilità di scendere in campo titolare nel il big match contro il Milan.