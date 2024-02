La Juventus, questa mattina 28 febbraio, si è allenata a porte aperte e durante la seduta c’è stato un momento di preoccupazione per le condizioni di Federico Chiesa. Il numero 7 juventino, dopo un brutto scontro di gioco con Alex Sandro, ha richiamato l’attenzione dello staff medico per essere soccorso. Dopodiché Chiesa è tornato in campo zoppicando vistosamente, tant’è che Massimiliano Allegri lo ha invitato a rientrare nello spogliatoio e non correre rischi. In ogni caso, sembra che si tratti solo di una contusione alla caviglia destra per il numero 7 juventino, quindi, al momento, non c'è motivo di preoccuparsi per la gravità del suo problema.

Per ora, non sono previsti ulteriori accertamenti, il che suggerisce che non sia nulla di particolarmente preoccupante.

Emergenza a centrocampo

In attesa di capire nelle prossime ore, se Federico Chiesa si rimetterà dopo il colpo preso in allenamento, la Juventus deve fare i conti con una serie di problemi a centrocampo in vista della gara contro il Napoli, vista l'assenza contemporanea di McKennie e Rabiot.

L’americano, in questa stagione, è stato particolarmente importante, con prestazioni costanti e un ruolo da titolare in quasi tutte le partite. Rabiot, pur avendo segnato qualche gol, non ha ancora raggiunto i livelli della scorsa stagione ma rimane comunque un punto di forza per Allegri, sia per la sua qualità che per la sua fisicità.

Viste le assenze pesanti in mezzo al campo, Massimiliano Allegri dovrà valutare attentamente le opzioni migliori, che potrebbero includere l'inserimento di Miretti e Alcaraz, lo spostamento di Cambiaso da mezzala o lo slittamento di Danilo in mezzo al campo, come è già accaduto in passato. Il Capitano bianconero, però, lavora ancora a parte e non è detto che rientri per il match contro il Napoli.

Senza Rabiot e McKennie trovare il giusto equilibrio sarà sicuramente complicato, specialmente considerando un calendario particolarmente impegnativo. Allegri dovrà cercare di risolvere questa situazione il prima possibile per affrontare al meglio le sfide in arrivo.

Ballottaggio Chiesa - Yildiz

Per la gara contro il Napoli, la Juventus ha una certezza e si tratta di Dusan Vlahovic, ma resta da capire chi lo affiancherà.

Al momento, Federico Chiesa è alle prese con una botta alla caviglia anche se non sembra trattarsi di nulla di grave. Dunque, il numero 7 juventino potrebbe essere titolare contro il Napoli. Massimiliano Allegri, però, può contare anche su Kenan Yildiz e quindi resta aperto il ballottaggio tra Chiesa e il numero 7 juventino. Ogni decisione verrà presa solo a ridosso del match contro il Napoli.