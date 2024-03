Inter e Juventus potrebbero essere le squadre più attive durante la prossima sessione di mercato che si aprirà a giugno. I nerazzurri vorrebbero rinforzare l'attacco e si sarebbero iscritti prepotentemente alla lista per Joshua Zirkzee del Bologna. I bianconeri, invece, vorrebbero ingaggiare Teun Koopmeiners dell'Atalanta, società a cui sarebbero disposti a girare il cartellino di Matias Soulè, ora in prestito al Frosinone. Il Manchester United potrebbe poi fare un tentativo per Gleison Bremer della Juventus per puntellare la difesa.

Zirkzee per rinfoltire l’attacco di Inzaghi

L'Inter farà un tentativo per portare alla Pinetina Joshua Zirkzee. Il calciatore, seguito da Milan e Juventus, ha il contratto in scadenza nel 2026 e una valutazione di circa 50 milioni di euro. Il Bayern Monaco, che detiene un diritto di prelazione, potrebbe però decidere di non riportarlo in Germania in modo da favorire le squadre italiane.

I dirigenti milanesi riflettono sull'operazioni perché non hanno deciso definitivamente il futuro di Marko Arnautovic e Alexis Sanchez. Quest'ultimo in scadenza a giugno è accostato a molti club arabi. La trattativa potrebbe essere favorita anche dai buoni rapporti che si sono instaurati tra i due club dopo le operazioni che hanno portato Arnautovic a Milano e Fabbian a Bologna.

Bremer è Soulè finanzierebbero Koopmeiners

La Juventus è interessata a Koopmeiners dell'Atalanta, che ha il contratto in scadenza nel 2025 e una valutazione di circa 50 milioni di euro. I dirigenti bianconeri potrebbero proporre come contropartita tecnica il cartellino di Soulè, che costerebbe circa 30 milioni di euro, per abbassare le pretese economiche.

L'argentino ha mercato in Premier League dove lo seguirebbero Aston Villa, Tottenham e Brighton.

Il club piemontese potrebbe poi ricevere un'offerta dal Manchester Unite, che sarebbe finito sulle tracce di Gleison Bremer per rinforzare il reparto. I Red Devils potrebbero mettere sul piatto circa 80 milioni di euro per l'ex Torino che ha un accordo con la Juventus fino al 2025.

Tecnica e quantità per Inter e Juve

Zirkzee sarebbe un profilo ideale per Simone Inzaghi che può utilizzarlo sia come prima punta che come fantasista nel suo 3-5-2. Le ottime caratteristiche tecniche si sposano alla perfezione con il gioco offensivo applicato dall'allenatore nerazzurro. La qualità e la quantità di Koopmeniers sarebbero invece le attitudini che dovrebbe avere il centrocampista pensato dalla Juventus per il progetto futuro. La forza fisica e la capacità in zona gol dell'olandese sono molto apprezzate da Giuntoli che lo ritiene un giocatore in grado di applicarsi in tutte le posizioni del centrocampo.

L'imprevedibilità di Soulè potrebbe essere un fattore fondamentale per Gasperini o per le squadre europee che ne apprezzano da tempo le doti tecniche e la polivalenza tattica. Può agire infatti in tutti i ruoli dell'attacco.