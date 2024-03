La mediana della Juventus nella prossima estate potrebbe subire diversi cambiamenti: il ds Cristiano Giuntoli infatti sarebbe aperto a cedere Weston McKennie in caso di offerta da almeno 20 milioni di euro, in particolare lo statunitense avrebbe diversi estimatori in Premier League. Anche Adrien Rabiot - che ha il contratto in scadenza il 30 giugno - sarebbe in bilico e intanto in queste ore dal ritiro della nazionale ha rinviato ogni decisione a fine stagione.

McKennie in crescita, Giuntoli fissa il prezzo per la sua cessione: l'americano può partire per 20 milioni

La stagione di Weston McKennie alla Juventus è una delle migliori che il centrocampista statunitense sia riuscito a disputare negli ultimi anni: la sua capacità di trasformarsi da centrocampista abile negli inserimenti ad esterno di gamba tutta fascia è stata particolarmente utile a Massimiliano Allegri che in questo campionato se ne è privato per appena due partite. Insomma, un'annata particolarmente positiva per il classe '98 che ora avrebbe riacceso nei suoi confronti l'interesse di diversi club di Premier League.

Secondo alcune recenti indiscrezioni il direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli, dopo la crescita avuta in stagione da McKennie, riterrebbe il mediano statunitense cedibile in caso di un'offerta da almeno 20 milioni di euro.

Sostanzialmente la stessa somma che la Juventus investì per prelevare il centrocampista texano dallo Schalke 04.

Rabiot glissa sul suo futuro: 'Non ho ancora scelto nulla a riguardo'

Un altro centrocampista a rischio permanenza nella Juventus è Adrien Rabiot, mediano transalpino in scadenza contrattuale a fine giugno e che ha parlato dal ritiro della Francia proprio del suo futuro: "Non ho deciso nulla personalmente riguardo al mio futuro.

È vero che l'anno scorso sono rimasto alla Juventus sapendo che non avremmo giocato le coppe europee. È stata una scelta importante da parte mia. La prossima stagione dovremmo giocare la Champions League e partecipare anche al Mondiale per Club. Quindi queste sono cose che rientrano tra le mie riflessioni, ma non ho ancora preso una decisione".

Rabiot, restando in tema futuro, ha sottolineato come la sua volontà sia quella di attendere la fine della stagione in corso per parlare con la Juventus. Il centrocampista ad oggi si è detto deciso a recuperare dal fastidio fisico che sta accusando, in modo concludere l'annata al meglio per prepararsi a giocare l'Europeo della prossima estate.