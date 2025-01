Secondo quanto riferito dal giornalista Alfredo Pedullà sul proprio canale Youtube la Juventus dovrebbe cedere Dusan Vlahovic nella prossima sessione di mercato estiva, perché il rapporto fra la società piemontese e l'attaccante serbo sarebbe arrivato ai minimi termini.

Pedullà: 'Siamo arrivati ai titolo di coda della sopportazione fra il club bianconero e Vlahovic'

"Siamo ai titoli di coda della sopportazione tra la Juventus e Vlahovic e se il centravanti non dovesse andare via a gennaio, allora partirà sicuramente a giugno", questo è quanto riferito da Alfredo Pedullà sul proprio canale Youtube.

Il giornalista è poi sceso nel dettaglio dicendo: "È insopportabile non avere un attaccante per la Juventus e giocare le partite con finti centravanti o gente adattata. Non è semplice, al netto degli errori commessi in fase di Calciomercato estivo e dei troppi pareggi che sta inanellando la squadra di Motta. Fondamentalmente però i bianconeri non hanno mai avuto con continuità un centravanti in questa prima parte di stagione".

Pedullà ha continuato: "Voglio fare i complimenti con ironia a chi ha avuto la bellissima idea di far firmare un contratto a Vlahovic che dalla prossima estate vedrà un rialzo dell'ingaggio che andrà - dagli attuali 10 milioni di euro percepiti - a ben 12 milioni. Io credo che per un calciatore del genere potessero bastare anche 6 o 7 milioni di euro e invece gli hanno garantito un contratto che neanche a Marco Van Basten avrebbero fatto.

Lo dico da estimatore deluso di Vlahovic e di questo balletto tra le parti che sta diventando stucchevole".

Occorre ricordare che nel periodo in cui Vlahovic passò in bianconero (gennaio 2022) e firmò il contratto citato dal giornalista, la Juve era guidata da Andrea Agnelli. Nell'operazione per il centravanti serbo furono inoltre decisive le figure di Maurizio Arrivabene, all'epoca amministratore delegato del club bianconero e Federico Cherubini, direttore sportivo.

Juventus, i tifosi commentano le parole di Pedullà: 'C'è troppo accanimento nei confronti di Vlahovic'

Le parole dette da Pedullà hanno catturato l'attenzione di vari tifosi della Juventus sul web: "Quando si parla dello stipendio di Vlahovic secondo me non c'è chiarezza. Se questi 2 milioni che fanno lievitare lo stipendio da 10 a 12 gli fossero stati corrisposti all'atto della firma quando fu acquistato, adesso non si parlerebbe continuamente del suo ingaggio.

Ricordo che lo stipendio riconosciuto a Pogba era di 8 milioni più 2 e non ho mai letto lo stesso accanimento che si ha nei confronti di Vlahovic", sostiene un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Su Vlahovic mi chiedo chi può offrire un contratto da 12 milioni all'anno. Lui poi va in scadenza nel 2026 e non credo potrà prendere una grossa cifra. Sicuramente è stata una stupidaggine della gestione passata, ma forse sarebbe meglio venderlo ora".