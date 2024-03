Nelle scorse ore lo speaker radiofonico Edoardo Mecca ha scritto un messaggio sul proprio account X dedicato alla Juventus ed a Massimiliano Allegri, sottolineando come il toscano rischierebbe l'esonero qualora la formazione bianconera non riuscisse a vincere in Coppa Italia con la Lazio.

Juventus, Mecca sul futuro di Allegri: 'In caso di risultato negativo in Coppa il toscano potrebbe essere esonerato'

"Allegri potrebbe essere esonerato in caso di risultato negativo in coppa Italia martedì sera", questo è il messaggio che ha pubblicato sul proprio account X nelle scorse ore lo speaker vicino ai colori della Juventus Edoardo Mecca.

Nelle precedenti ore Mecca intanto aveva scritto: "Sette punti in nove partite. Imbarazzante. Una società seria a questo punto caccia via tutti a calci nel sedere. A me dispiace perché l’ho amato tantissimo, ma in qualsiasi altra squadra nel mondo, dopo gli ultimi due anni e mezzo, Max Allegri sarebbe stato mandato via. Non vuol dire che tutte le colpe siano sue, ma questo è".

Mecca, in un secondo messaggio, aveva poi aggiunto su Allegri: "L’Allegri bis mi ricorda il Lippi bis in Nazionale, ma con la differenza che il Mondiale durò due settimane e Lippi ammise le sue colpe".

I tifosi su Allegri: 'Andava esonerato due mesi fa'

Il messaggio di Edoardo Mecca ha destato l'attenzione di tantissimi tifosi della Juventus, che hanno replicato al messaggio scritto dallo speaker torinese.

"Sappiamo che probabilmente la Juve potrebbe vincere in Coppa Italia e allora? Significa che Allegri va bene? Come dice un vecchio detto, anche un orologio rotto segna l'orario giusto due volte al giorno! Ma rimane un orologio rotto! Secondo me andava esonerato due mesi fa!" scrive polemico un utente.

Mentre un altro aggiunge: "Ok, mi sta anche bene.

Ma finché avremo dei contabili con la calcolatrice a dirigere la Juve non risolveremo nulla. Bisogna che inizi la dittatura di Giuntoli, che ci tiri fuori dal pantano in cui siamo immersi".

Un altro tifoso ancora dice: "Allegri resta anche se fa una brutta partita martedì perché abbiamo una società senza coraggio. La verità è che dal primo giorno quando è tornato non abbiamo fatto nessun passo avanti.

Tudor in 10 giorni a cambiato la Lazio, De Rossi a cambiato la Roma".

Mentre un utente si distanzia dal pensiero generale dicendo: "Non ha senso. Cosa potrebbe cambiare da un giorno all'altro? In tutto ciò, il discorso Champions, incredibilmente riaperto, è più importante e si stanno facendo disastri. Aspettare dopo l'andata di una semifinale in caso di sconfitta cosa cambierebbe rispetto a farlo oggi?".