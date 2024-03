Nelle scorse ore il giornalista sportivo Luca Momblano al canale Youtube di Juventibus ha rivelato come il direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli non starebbe realmente puntando Teun Koopmeiners dell'Atalanta ma bensì Khephren Thuram, giovane centrocampista del Nizza.

Il giornalista Luca Momblano è intervenuto come di consueto sul canale Youtube di Juventibus.com e parlando di calciomercato e delle indiscrezioni che vorrebbero la Juventus interessata a Teun Koopmeiners, ha colto tutti di sorpresa rivelando come il vero obiettivo di Cristiano Giuntoli sarebbe Khephren Thuram: "Da tutto questo vociare ho intuito che Koopmeiners è un giocatore che è sicuramente molto stimato e piace, ma gli occhi di Giuntoli sono su Khephren Thuram.

Lui vuole poter lavorare a fari spenti perché il giocatore va in scadenza 2025, è in uscita sicura da Nizza, prima se ne parlava tanto ma ora la squadra francese è un po' crollata in Ligue 1 ed il fatto che si sia smesso di parlare di questo argomento non dispiace al ds bianconero. Ad un anno dalla scadenza non ti costa 50 milioni però è sicuramente meno pronto". Momblano parlando poi del futura gestione tecnica della Juventus ha detto: "Conte? ha una percentuale dello 0.01 che può tornare perché sono questi i feedback che mi arrivano. Però dico che se la Juventus alza la cornetta e chiama Antonio allora le possibilità che venga si alzano ad almeno al 40%. Al momento il favorito è Thiago Motta, come seconda opzione Maresca".

Juventus, tanti tifosi commentato le parole di Momblano: 'Thuram per distacco è sembrato un giocatore internazionale'

Tanti tifosi della Juventus hanno commentato le parole di Momblano: "Thuram per distacco, giocatore internazionale a cui manca l’ultimo step per diventare un top, esattamente il profilo su cui dobbiamo arrivare prima degli altri" scrive un utente, mentre un altro aggiunge: "Dai ragazzi, ancora un paio di mesi di sofferenza poi' si riparte.....ancora una volta, io non sono cosi convinto che si possa dare un giudizio definitivo su Soulé, ancora un anno in prestito sarebbe la scelta migliore, certo è che se il prossimo anno il centrocampo fosse composto da Rabiot, Goretzka e Koopmeiners, o Thuram, sarebbe davvero una squadra competitiva, e forse il sacrificio potrebbe valere la pena, però con l'arrivo di Giuntoli si spera che 60 milioni non vengano spesi per Koopmeiners, ma per trovare con la stessa cifra giocatori come Kim, Kvaratskhelia e Oshimen, perché per dare Soulé più un mucchio di soldi per il centrocampista dell'Atalanta sono capaci tutti".