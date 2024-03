La Juventus vorrebbe rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione e avrebbe puntato i riflettori su Khephren Thuram del Nizza e Teun Koopmeiners dell'Atalanta. In uscita potrebbero esserci, invece, Kaio Jorge che sarebbe finito nei radar di Sporting Lisbona e Lille e Moise Kean, che potrebbe essere inserito proprio nella trattativa con i bergamaschi per arrivare al mediano inglese.

Thuram o Koopmeiners per rinforzare la mediana

I bianconeri vogliono nel breve periodo intensificare i contatti con l'Atalanta per Teun Koopmeiners che avrebbe una stima del cartellino di circa 50 milioni di euro e il contratto in scadenza nel 2027.

Nell'operazione il ds Cristiano Giuntoli potrebbe inserire Moise Kean, fuori dal progetto bianconero ma gradito da Gianpiero Gasperini che lo utilizzerebbe come perno centrale nel suo reparto offensivo. Kean, il cui cartellino vale circa 20 milioni di euro, aveva trovato l'accordo a gennaio con l'Atletico Madrid per trasferirsi in prestito, poi sfumato per via del problema alla caviglia che lo ha tenuto fuori dai campi per quasi 3 mesi.

La Juventus continua a seguire inoltre Khephren Thuram, fratello dell'interista Marcus, in forza al Nizza con contratto in scadenza al 2025 e una valutazione di circa 45 milioni di euro. Sulle sue tracce ci sarebbero anche squadre come Inter, Barcellona, Liverpool e Chelsea.

Per fare cassa i bianconeri potrebbero cedere Kaio Jorge che sarebbe finito nel mirino dello Sporting Lisbona ma anche sul taccuino dei dirigenti del Lille. La sua valutazione ad oggi è di circa 5 milioni di euro.

La Juventus vuole più gol dal centrocampo

La Juventus è molto concentrata su calciatori polivalenti e strutturati fisicamente.

Thuram è abile in fase di interdizione ma è dotato anche di un buon senso del gol che alimenta grazie ai numerosi inserimenti (8 le reti e 7 gli assist per lui in Ligue 1 in 132 presenze complessive): può agire sia in un centrocampo a tre che in quello a due.

Koopmeinrs è ugualmente abile in interdizione ma anche in fase di impostazione e possiede ottime doti da rifinitore e goleador: potrebbe giocare nel 3-5-2, nel 4-3-3 ma anche nel 4-2-3-1 come mezzala, trequartista o mediano: numeri impressionanti quelli dell'olandese dell'Atalanta che in Serie A ha firmato 24 gol e 12 assist in 110 presenze complessive. Nella precedente esperienza all'AZ in Olanda 43 gol e 17 assist in 154 incontri.