Nelle scorse ore il giornalista sportivo Paolo Bargiggia ha rivelato a TV Play come la Juventus, nella prossima sessione di calciomercato estiva, avrebbe intenzione di cedere Matias Soulé per una cifra vicina ai 35 milioni di euro. Dell'attaccante argentino attualmente in prestito al Frosinone ha detto la propria opinione a TMW Radio anche l'ex calciatore Massimo Orlando.

Bargiggia non ha dubbi: 'Soulé sarà il primo che la Juve cederà in estate per fare cassa'

"Soulé? Sarà il primo che la Juve utilizzerà per fare cassa", questa è l'indiscrezione di Calciomercato che ha rivelato nelle scorse ore e ai microfoni di TV Play il giornalista Paolo Bargiggia.

Quest'ultimo, ha poi continuato nel suo ragionamento sulla Juventus ha continuato dicendo: "Se arriva un’offerta congrua dalla Premier non vedo perché non debba partire. La Juve ha bisogno di fare utili, per me all’80% Soulé andrà via. Il prezzo? Almeno 35 milioni. Chiesa? Se venisse ceduto in estate, a un anno dalla scadenza, la Juve potrebbe ricavare sui 40 milioni, non credo di più".

Bargiggia, parlando poi della Nazionale italiana ha evidenziato come la formazione guidata da Luciano Spalletti abbia fatto un passo in avanti contro l'Ecuador rispetto alla prima amichevole disputata contro il Venezuela. Il giornalista ha poi però riferito di non capire l'ostinazione del CT italiano nei confronti di un modulo a tre in difesa, che potrebbe essere impiegato per agevolare alcuni calciatori.

Bargiggia ha infine concluso il suo intervento sottolineando come le partite prossime amichevoli che giocheranno gli azzurri daranno il verdetto su i calciatori che dovrebbero partire per l'Europeo del 2024.

Orlando: 'Se la Juventus dovesse cambiare Allegri allora dovrebbe trattenere Soulé, altrimenti no'

Della Juventus e di quello che potrebbe essere il futuro di Matias Soulé ha parlato a Tmw Radio anche l'ex calciatore Massimo Orlando: "Soulé alla Juve rischia di fare panchina con Allegri e se fossi il suo procuratore ci penserei.

Per me dipende tutto se hanno voglie di cambiare allenatore. Se arriva uno giovane che vede il calcio diversamente da Allegri, che vuole già giocatori fatti, allora Soulé te lo devi tenere. E poi uno come lui con Allegri fa fatica. Fa fatica uno come Chiesa, a cui non trova la posizione giusta".

Orlando poi, focalizzandosi sulla nazionale italiana, ha sottolineato come la squadra guidata da Spalletti si sia affidata sostanzialmente ad un blocco formato da calciatori provenienti dall'Inter. Secondo l'ex calciatore inoltre, l'attaccante al quale il CT dovrebbe dare fiducia in vista dell'Europeo sarebbe Scamacca.