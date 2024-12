Nelle scorse ore l'ex calciatore Angelo Di Livio è intervenuto ai microfoni di TV Play e parlando dell'indiscrezione che vorrebbe la Juventus sulle tracce di Sandro Tonali del Newcastle ha sottolineato come Douglas Luiz potrebbe essere il primo a perdere il posto nel caso in cui il mediano ex Milan dovesse approdare alla Continassa. Secondo quanto riferito dall'ex allenatore Gigi Maifredi a TMW Radio invece la Juve non dovrebbe cedere Kenan Yildiz per arrivare al centrocampista italiano.

Juventus, Di Livio: 'Tonali in bianconero? È uno dei centrocampisti più forti d'Europa e in Premier sta anche migliorando'

L'ex calciatore Angelo Di Livio ha parlato ai microfoni della trasmissione TV Play dell'indiscrezione di calciomercato del giorno che vorrebbe la Juventus sulle tracce di Sandro Tonali, centrocampista italiano attualmente in forza al Newcastle: "Secondo me è uno dei più forti d'Europa. In Inghilterra si sta anche migliorando, parliamo di un calciatore pazzesco. Occhio dunque a Luiz che potrebbe essere tagliato nel caso arrivi il mediano italiano".

Di Livio restando in tema mercato per la Juventus ha poi evidenziato come il club bianconero prenderà sicuramente un difensore centrale per la finestra di riparazione di gennaio e poi considererà il da farsi per l'acquisizione di un attaccante in base alle condizioni con le quali tornerà Milik.

Sul trionfo ottenuto per 4 a 0 dagli uomini di Thiago Motta in coppa Italia nella gara con il Cagliari, Di Livio ha poi sottolineato: "Bella vittoria, ma questa squadra ha troppi alti e bassi. La Juve doveva stare a 4-5 punti dal primo posto, non dal quarto".

L'ex soldatino ha infine concluso il suo intervento parlando di un altro argomento caldo della giornata di oggi, quello associato al futuro di Paulo Dybala.

Secondo Di Livio l'argentino, soprattutto dopo quanto accaduto la scorsa estate, si sarebbe lentamente tagliato fuori dalla Roma.

Juventus, Maifredi: 'Tonali è un buonissimo giocatore ma Yildiz è un fuoriclasse, fossi nei bianconeri prenderei Zirkzee'

Della Juventus e della possibilità che il club bianconero arrivi a Sandro Tonali cedendo Kenan Yildiz ha parlato a TMW Radio anche l'ex allenatore Gigi Maifredi: "Il turco è un fuoriclasse, quello che ti può dare qualcosa in più in certi momenti.

Tonali è un buonissimo giocatore ma Yildiz ha qualcosa di più, deve crescere, deve trovare il suo ruolo e deve aiutarlo Motta. Alla Juve manca uno come Zirkzee, che ti inventa qualcosa davanti".

Maifredi parlando poi del lavoro che sta svolgendo Vincenzo Italiano al Bologna dopo che Thiago Motta ha lasciato il club emiliano, ha sottolineato quanto il ds Sartori abbia inciso sull'operato di entrambi i tecnici.