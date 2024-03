La Juventus starebbe valutando la possibilità di rinforzare la propria squadra con due pezzi pregiati del Bayern Monaco, Leroy Sané e Leon Goretzka. Tuttavia, considerando l'importante valutazione economica dei due giocatori tedeschi, la Vecchia Signora potrebbe cercare di attenuare l'esborso finanziario attraverso uno scambio con contropartite tecniche.

Fra le contropartite proposte dalla società bianconera figurano Matias Soulé e Manuel Locatelli.

I giocatori Soulé e Locatelli possibili contropartite tecniche per gli acquisti di Sané e Goretzka

Il giocatore Matias Soulé, protagonista in questa stagione in un'esperienza in prestito al Frosinone, ha attirato l'interesse di diverse società europee, soprattutto in Spagna e in Inghilterra. Il Bayern Monaco potrebbe considerare il suo inserimento nell'affare. Inoltre, la Juventus potrebbe anche valutare l'inserimento del cartellino di Manuel Locatelli per arrivare a Sané e Goretzka. Il centrocampista italiano dal suo approdo a Torino non è riuscito ad incidere come ci si aspettava e come aveva dimostrato al Sassuolo. La sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro.

Per quanto riguarda invece Soulé il suo futuro professionale non è ancora completamente definito.

Non è da escludere la possibilità che il giovane argentino ritorni alla Juventus per rimanere, almeno per una stagione. In tal caso, Soulé avrebbe bisogno di ottenere spazio di gioco e di giocare con continuità per continuare il suo cammino di crescita, che potrebbe renderlo uno dei giocatori più promettenti nel panorama calcistico mondiale.

L'argentino di recente ha realizzato un super gol con la nazionale argentina under 23 in un match disputato contro il Messico. Una realizzazione che ha ricevuto diversi apprezzamenti da parte dei tifosi bianconeri, che sui social hanno sottolineato come l'argentino debba rimanere a Torino per essere valorizzato nella Juventus del futuro.

Come giocherebbero Goretzka e Sané nella Juventus

La Juventus in caso di arrivo di Goretzka e Sané dovrà cercare di adattare la sua idea di gioco alle caratteristiche dei due giocatori tedeschi. Difficile venga confermato il 3-5-2, più probabile il passaggio al 4-2-3-1 o eventualmente al 4-3-3. Nel primo caso Goretzka sarebbe uno dei due centrocampisti, magari supportato da Fagioli, Sané invece andrebbe a giocare come trequartista, centrale o eventualmente sulla fascia destra in quanto bravo a rientrare sul piede sinistro. Nel 4-3-3 invece Goretzka sarebbe valorizzato nel ruolo di mezzala d'inserimento, Sané invece giocherebbe come punta di fascia destra andando a dare qualità, gol e assist al settore avanzato.