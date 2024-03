Albert Gudmundsson avrebbe detto di si all'Inter in vista della prossima stagione.

Nerazzurri che starebbero meditando anche di riportare in Italia Kim Min-Jae, ex difensore centrale del Napoli oggi in forza al Bayern Monaco laddove non ha avuto però la consacrazione che ci si attendeva.

Sempre il Bayern Monaco avrebbe messo nel mirino Mike Maignan del Milan che potrebbe poi virare su Alex Meret del Napoli come possibile erede.

Gudmundsson per l'attacco, Kim per la retroguardia

Albert Gudmundsson ha un contratto col Genoa fino al 2027 ma il suo futuro sembra lontano dalla città della Lanterna: l'Inter infatti avrebbe strappato il si dell'islandese in vista della prossima stagione anche se la cosa più complessa oggi appare trovare l'accordo col Grifone.

Si parte da una base d'asta di 30 milioni di euro che potrebbero facilmente salire dato il contemporaneo interesse della Juventus e di alcuni club inglesi: per abbassare l'esborso l'Inter potrebbe inserire Valentin Carboni, oggi in prestito al Monza, ma non è detto che il Genoa non voglia solo monetizzare senza contropartite come già fatto con Radu Dragusin, ceduto in inverno al Tottenham.

I dirigenti nerazzurri guardano anche alla difesa e sognano di riportare Kim in Italia: l'ex Napoli è stato pagato dai tedeschi circa 50 milioni di euro ma Marotta e Piero Ausilio starebbero pensando a mettere sul piatto un prestito con diritto di riscatto. Un importante ostacolo nella corsa al centrale di difesa, legato al Bayern Monaco fino al 2028, è rappresentato tuttavia dall'elevato ingaggio che percepisce, quasi 12 milioni netti l'anno.

Una cifra che i nerazzurri non potrebbero in alcun modo pareggiare.

Milan, in attesa del rinnovo di Maignan si guarda a Meret del Napoli

Cambiando sponda del Naviglio, il Milan non avrebbe ancora definito il futuro di Mike Maignan. Il calciatore ha il contratto in scadenza nel 2026 e mentre le trattative per il rinnovo proseguono il Bayern Monaco continua ad osservare con attenzione la situazione.

Se dovesse arrivare un’offerta particolarmente elevata, tra 40 e 50 milioni di euro, i dirigenti rossoneri potrebbero valutarne la cessione, con il sostituto che sarebbe stato identificato in Alex Meret del Napoli.

Proprio nelle ultime ore il Presidente azzurro Aurelio De Laurentiis ha esercitato la clausola di rinnovo dell'accordo, prima in scadenza a giugno 2024, rinnovandolo fino a giugno 2025 ma il futuro dell'estremo difensore che ha appena compiuto 27 anni rimane incerto.

Il suo rapporto con l'ambiente non è dei migliori, c'è infatti chi lo accusa di uscire poco dalla porta e di non sapere comandare adeguatamente la difesa. Il rinnovo insomma non appare garanzia di permanenza in Campania. Il Milan monitora la situazione.