L'Inter e la Juventus sarebbero pronte a contendersi il talento italiano Giacomo Raspadori, secondo le ultime indiscrezioni di mercato. La giovane punta, già seguita dalla società bianconera in passato prima del trasferimento al Napoli, sembra essere di nuovo nella lista di mercato della Vecchia Signora, con l'Inter che potrebbe entrare in scena per rendere l'affare ancora più interessante. La valutazione del Napoli, club attualmente proprietario del cartellino del giocatore, è di circa 35 milioni di euro.

Raspadori piacerebbe a Inter e Juventus per la prossima stagione

Il Napoli nel Calciomercato estivo potrebbe rivoluzionare il settore avanzato. Oltre a Osimhen, che come dichiarato da De Laurentiis lascerà la società campana, anche altre due punte sarebbero pronte a valutare una nuova esperienza professionale. Giovanni Simeone piace alla Lazio ed in particolare al nuovo tecnico Igor Tudor, con il quale ha lavorato nella sua esperienza professionale al Verona. Anche Giacomo Raspadori non sarebbe certo di rimanere a Napoli anche perché dal suo arrivo nella società campana non è mai stato considerato un titolare. Trasferitosi nella società campana nel calciomercato estivo del 2022 in prestito oneroso a 5 milioni di euro, è stato riscattato nel recente calciomercato estivo a 26 milioni di euro.

In questa stagione fino ad adesso ha disputato 29 match nel campionato italiano segnando 4 gol e fornendo 3 assist decisivi ai suoi compagni. A questi bisogna aggiungere 1 match di Supercoppa italiana, 1 match di Coppa Italia e 8 match in Champions League con un gol segnato. Convocato da Luciano Spalletti per le due amichevoli in America contro Venezuela e Ecuador, ha giocato titolare in quest'ultima non incidendo dal punto di vista realizzativo.

È un profilo utile sia per Inter e Juventus, fra l'altro può giocare come prima e seconda punta come dimostrato nel Napoli e nella nazionale italiana in questa stagione.

Le parole di Raspadori prima di Italia-Ecuador

E a proposito del ruolo di punta interpretato nella nazionale italiana dai giocatori offensivi di Luciano Spalletti, Giacomo Raspadori prima di Italia-Ecuador aveva dichiarato: "Ruolo da punta?

Lo interpreto a modo mio. Stiamo provando qualcosa di diverso, ognuno con le proprie caratteristiche ma dobbiamo metterci tutti a disposizione e portare qualcosa di nuovo".

Ipotizzando il 3-5-2 nella Juventus, Raspadori sarebbe la seconda punta ideale a fianco di Vlahovic anche se potrebbe giocare a supporto anche da trequartista nel 4-2-3-1. Si adatterebbe molto bene anche nell'Inter, che gioca con la stessa idea di gioco della Juventus di Allegri, supportando bene sia Lautaro Martinez o Marcus Thuram.