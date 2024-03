La dirigenza dell'Inter starebbe ragionando su un possibile nuovo investimento per la prossima sessione di mercato estiva e il nome caldo di queste ore sarebbe quello di Josep Martinez, portiere attualmente in forza al Genoa, dove sotto la guida tecnica di Alberto Gilardino sta disputando un ottimo campionato. La società nerazzurra starebbe pensando a lui, prima da affiancare a Yann Sommer nella prossima stagione e poi per farlo diventare eventualmente il titolare delle successive stagioni.

L'Inter su Josep Martinez: piace come portiere in prospettiva futura

Josep Martinez sarebbe sulla lista dei desideri dell'Inter per il futuro: l'estremo difensore spagnolo, attualmente al Genoa, ha catturato l'attenzione dei nerazzurri grazie alle sue prestazioni in campionato e alle sue parate decisive.

La società milanese avrebbe rapporti frequenti con Sergio Barila, agente della Invsport che rappresenta il portiere. Secondo quanto riportato da diverse testate sportive, Barila avrebbe recentemente visitato le strutture dell'Inter e ha assistito alla partita di lunedì sera a San Siro fra nerazzurri e rossoblù.

È importante sottolineare che al momento non ci sono offerte concrete sulla tavola per il Grifone, ma la presenza dell'agente di Martinez a Milano e il costante monitoraggio da parte dell'Inter alimentano comunque le voci di un interesse nerazzurro.

L'eventuale inserimento di Martinez nella formazione di Inzaghi

Josep Martinez, classe '98 cresciuto nella cantera del Barcellona, ha dimostrato di avere il talento e le capacità per far parte di un grande club come l'Inter, garantendo sicurezza e affidabilità tra i pali.

Il suo possibile arrivo in nerazzurro porterebbe una novità tra i pali della porta dell'Inter, attualmente difesa in modo impeccabile da Yann Sommer in questa stagione: con l'inserimento di Martinez i due portieri potrebbero essere alternati al meglio, a differenza di quanto fatto in questa stagione con la poca alternanza in porta con Emil Audero, che nella prossima estate probabilmente lascerà i nerazzurri per fare rientro alla Sampdoria.

Martinez potrebbe partire dunque come secondo portiere nella sua eventuale avventura in nerazzurro, ma l'idea della società e del tecnico Inzaghi sarebbe quella di un graduale inserimento fino a farlo divenire in futuro il portiere titolare della formazione nerazzurra.